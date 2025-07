CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS, FOLORUNSHO CON ESPOSITO

Il calciomercato Cagliari è attivissimo per sistemare un organico che possa conquistare la salvezza in Serie A con largo anticipo rispetto alla fine del torneo. I dirigenti della società sarda sono infatti al lavoro per potenziare l’organico in più reparti ed a centrocampo è caldissimo il nome di un calciatore che potrebbe presto lasciare il Napoli.

Stiamo parlando di Michael Folorunsho, rientrato alla base dopo l’avventura vissuta in prestito con la maglia della Fiorentina. L’italiano non sembra rientrare nei progetti del tecnico leccese Antonio Conte per la rosa degli azzurri e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, potrebbe diventare un nuovo calciatore dei rossoblu già a partire dalla giornata di martedì.

I problemi riscontrati ad un ginocchio non sembrano frenare l’interesse cagliaritano per Folorunsho, sempre legato ai partenopei fino a giugno 2029 e reduce da ventisei presenze totali, condite da un assist, nella passata stagione quando ha totalizzato meno di mille minuti giocati. Insieme con lui però potrebbe arrivare anche un giovane attaccante.

Stando alle indiscrezioni provenienti dall’esperto sul calciomercato Cagliari, i sardi sarebbero vicini a definire pure il tesseramento di Sebastiano Esposito dall’Inter nella giornata del 15 luglio. In questo caso sarà tuttavia necessario battere la concorrenza della Fiorentina, per la quale la permanenza di Kean a Firenze rimane ancora un rebus da completare.

CALCIOMERCATO CAGLIARI NEWS, CONCORRENZA PER PESSINA

Il nome di Folorunsho non è però il solo a far gola al calciomercato Cagliari se si parla della mediana. I rossoblu avrebbero infatti messo nel mirino anche un altro centrocampista che potrebbe salutare la sua squadra attuale dopo la retrocessione vissuta al termine della passata stagione, ovvero Matteo Pessina.

Il capitano del Monza, nonostante sia legato particolarmente a questa maglia, potrebbe decidere di non andare a giocare in Serie B specie se non dovessero arrivare certezze in merito alla capacità dei biancorossi di tornare immediatamente nel massimo campionato.

A ventotto anni dunque il futuro di Pessina potrebbe essere nuovamente lontano dalla Brianza ed il Cagliari sarebbe più che felice di poterlo schierare fra i suoi ranghi.

Tuttavia, sulle tracce di Pessina si è registrata anche la presenza di un’altra società che potrebbe garantirgli la possibilità di giocare in Europa, vale a dire il Bologna. Si preannuncia quindi un duello di mercato a tinte rossoblu per il prosieguo della carriera di Pessina, sempre che non decida di rimanere coi lombardi.