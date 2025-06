Il calciomercato Cagliari è pronto a salutare in prestito Gabriele Zappa. Giuseppe Ambrosino è l'obiettivo se dovesse saltare il riscatto di Piccoli

Calciomercato Cagliari News: Giuseppe Ambrosino l’alternativa a Piccoli

Il calciomercato Cagliari è strettamente legato con le trattative in uscita che verranno completate, infatti diversi giocatori potrebbero lasciare perché su di loro c’è l’interesse di club importanti che possono anche garantire di competere nei tornei europei, oltre ad uno stipendio maggiore. Con il budget che ne deriverà saranno poi portati a termine gli acquisti che dovranno sostituire chi lascerà ma soprattutto rinforzare una rosa che già la scorsa stagione ha fatto non poca fatica a raggiungere la salvezza e che ha deciso di cambiare la sua guida tecnica.

Il primo acquisto che la squadra dovrebbe riuscire a completare è il riscatto di Roberto Piccoli che quest’anno ha segnato 10 gol ed è stato uno dei migliori dei rossoblù, la cifra che andrebbe all’Atalanta è di 12,5 milioni che potrebbero quindi obbligare ad una cessione pesante. In alternativa il Cagliari ha scelto come attaccante Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli ma che ha giocato a Frosinone l’ultimo anno segnando 5 gol e fornendo 6 assist in 36 partite, il prezzo che fanno i partenopei è di 5 milioni.

Calciomercato Cagliari News: Gabriele Zappa verso il prestito

Il primo giocatore che potrebbe essere sacrificato del calciomercato Cagliari è uno dei terzini, che con il cambio di modulo di Fabio Pisacane potrebbe perdere spazio e per questo andare in prestito a giocare come titolare, si tratta di Gabriele Zappa, terzino o esterno destro di venticinque anni e che ha giocato 37 partite segnando 2 gol. Il passaggio ad una difesa a 4 gli toglie il posto visto che sulla sua fascia c’è Nadir Zortea reduce da un’ottima stagione, e potrebbe quindi andare in prestito alla Cremonese per giocare da titolare e rimanerci in caso di salvezza dei grigiorossi.

La seconda cessione, quella più pesante, che i sardi potrebbero essere obbligati a fare è poi quella di Antoine Makoumbou, centrocampista congolese di ventisei anni che quest’anno ha giocato 33 partite fornendo anche 3 assist ai suoi compagni ma soprattutto essendo un’ancora difensiva. Su di lui ci sono gli interessi di diverse squadre turche, da cui il giocatore non sembra interessato, ma soprattutto il Paok Salonicco disposto a mettere sul piatto anche più dei 5 milioni richiesti dal Cagliari e soprattutto offrirgli la possibilità di giocarsi l’Europa League.