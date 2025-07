Calciomercato Cesena News: Joseph Ceesay può tornare in Emilia

La prossima stagione dei bianconeri potrebbe vedere un grosso cambiamento rispetto a quella conclusa quest’anno e a quelle passate in Serie C, infatti il bomber della squadra Christian Shpendi potrebbe essere costretto a lasciare per provare un’avventura in Serie A e soprattutto per dare alla società l’opportunità di incassare una grossa cifra. Il calciomercato Cesena quindi dovrà scegliere il miglior sostituto possibile per l’attaccante e rafforzare la squadra negli altri ruoli per costruire una rosa che possa migliorare il piazzamento playoff dello scorso anno.

Calciomercato Bari News/ Contatti con due parametri zero, Gytkjaer e Henderson (11 luglio 2025)

Un’aggiunta che la dirigenza del Cesena vorrebbe fare è quella di acquistare un giocatore nel ruolo del terzino destro, la scelta sembra scontata anche per le richieste del tecnico e quindi i bianconeri proveranno a riportare in Italia Joseph Ceesay, ventisettenne svedese di proprietà del Malmo ma che nella stagione passata ha vestito la maglia degli emiliani in Serie B. Lo scorso anno ha giocato 28 partite realizzando 4 assist e per questo l’intenzione è quella di confermarlo ma questa volta non in prestito ma a titolo definitivo con un’offerta da 250 mila euro.

Calciomercato Inter News/ Taremi e Sebastiano Esposito verso l'addio, Chivu chiede rinforzi (11 Luglio 2025)

Calciomercato Cesena News: Vanja Vlahovic l’erede di Shpendi

Il ruolo più delicato è però l’attacco dove il calciomercato Cesena dovrà riuscire a trovare il giocatore giusto che possa sostituire l’eventuale partenza di Shpendi o che possa essere un’alternativa valida o un compagno di reparto in caso l’albanese rimanga in bianconero. L’opzione più probabile in questo momento è quella di chiedere all’Atalanta il prestito di Vanja Vlahovic, classe 2004 serbo che lo scorso anno ha realizzato 22 gol in 36 partite in Serie C con la squadra Under 23 e che avrebbe così l’opportunità di affrontare una categoria più dura e vedere se può essere utile anche in prima squadra nel futuro.

Calciomercato Milan News / Nel mirino Vlahovic e Mateta, un altro addio dopo Theo (11 Luglio 2025)

Nei giorni scorsi poi il calciomercato Cesena ha concluso il suo primo acquisto ufficiale andando a prendere tra gli svincolati Dimitri Bisoli che era alla ricerca di una nuova squadra dopo il fallimento del Brescia e che ora può portare la sua esperienza ad una squadra che dopo il primo anno di Serie B vuole andare il più avanti possibile nei playoff. Il centrocampista ha firmato un contratto di 3 anni e con il suo arrivo a liberato lo spazio per la partenza di Simone Bastoni che nelle scorse settimane era stato messo ai margini dalla società in attesa di un’offerta.