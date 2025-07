Il calciomercato Cesena stringe per il prestito di Edoardo Pieragnolo e tratta con il Palermo per Valerio Verre per il centrocampo

Calciomercato Cesena News: Valerio Verre altra aggiunta a centrocampo

Il cavalluccio nella prossima stagione cercherà di migliorare il piazzamento raggiunto quest’anno e per farlo avrà bisogno di alcuni innesti che vadano ad allungare la rosa e ad aggiungere alternative allo schema di gioco del tecnico, la dirigenza però dovrà anche riuscire a trattenere i giocatori più importanti o a sostituirli nella maniera migliore.

Il calciomercato Cesena quindi potrebbe cambiare radicalmente in caso di cessione di Shpendi da cui la società otterrebbe una grande cifra da poter reinvestire ma che per la resa della squadra in campo potrebbe essere problematico.

Dopo l’aggiunta di Bisoli dagli svincolati, la dirigenza bianconera vuole concludere l’acquisto di un ulteriore giocatore in quella zona di campo che però per caratteristiche abbia una maggiore spinta offensiva e possa anche essere schierato alle spalle dei due attaccanti, che dovrebbero rimanere.

Il giocatore scelto è Valerio Verre, trentunenne che veste la maglia del Palermo con cui lo scorso anno ha giocato 28 partite nelle quali è riuscito a contribuire con 2 gol e 4 assist, il suo trasferimento potrebbe essere concluso un’offerta da 500 mila euro anche per la necessità dei rosanero di sfoltire la rosa.

Calciomercato Cesena News: Edoardo Pieragnolo un prestito di lusso

Un ruolo dove però il calciomercato Cesena è fondamentale che intervenga è la difesa, in particolare il terzino sinistro visto che il titolare dello scorso anno ha lasciato la squadra per la fine del suo prestito facendo ritorno al club proprietario del suo cartellino.

Tra i tanti giocatori che piacciono al cavalluccio quello che sembrerebbe essere in cima alla lista è Edoardo Pieragnolo, classe 2003 di proprietà del Sassuolo che però nel salto in Serie A potrebbe trovare ancora meno spazio e quindi venir girato in prestito ai bianconeri per fare esperienza con un altro anno di Serie B.

Infine la dirigenza bianconera si sta iniziando tutelare in questa sessione di calciomercato Cesena per un’ipotetica cessione di Shpendi ed è in trattativa per un giocatore che se dovesse arrivare in Emilia potrebbe essere il nuovo titolare, o un’alternativa di lusso in caso alla fine l’attaccante albanese dovesse rimanere.

Il giocatore in questione è Marco Olivieri, ventiseienne che gioca nella Triestina in Serie C ma con un passato in Serie B con diverse squadre e nella primavera della Juventus, la scorsa stagione ha segnato 10 gol in 25 partite a cui si aggiungono anche 5 assist e sembra essere pronto per tornare nel campionato cadetto ma questa volta da protagonista.