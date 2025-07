Demba Thiam e Paolo Vismara sono i nomi scelti dal calciomercato Cesena come possibili nuovi portieri. Antonino La Gumina resta in Emilia

Calciomercato Cesena News: Antonino La Gumina confermato in bianconero

I bianconeri sono riusciti alla loro prima stagione dopo la promozione a raggiungere i playoff e per questo il prossimo anno vogliono provare a ripetersi e magari provare a raggiungere le fasi finali della lotta promozione, l’ottima stagione è stata portata avanti grazie ai giocatori simbolo della squadra che ora però sono diventati obiettivi di squadre importanti. Il calciomercato Cesena quindi cercherà di trattenere i giocatori migliori a meno di offerte irrinunciabili, in questo caso poi servirà trovare i giusti sostituti che ne prendano il posto oltre a calciatori che possano alzare il livello.

Il giocatore simbolo di questa squadra è senza dubbio l’attaccante albanese Christian Shpendi che però dopo l’ottima stagione in Serie B ha attirato su di sé l’interesse di Torino e Fiorentina oltre che di squadre di categoria come Palermo ed Empoli, i bianconeri vorrebbero trattenerlo ma per anticipare gli avversari stanno preparando un colpo in quella zona di campo. Il colpo prevede il riscatto di Antonino La Gumina che nella metà di stagione in cui ha vestito la maglia degli emiliani è sceso in campo in 11 partite segnando 2 gol, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 mila euro.

Calciomercato Cesena News: Demba Thiam e Paolo Vismara i nomi per il nuovo portiere

Il secondo giocatore che poi il calciomercato Cesena potrebbe veder lasciare è il portiere Jonathan Klinsman che anche lui ha ben impressionato in questa prima stagione in Serie B, la squadra che si è fatta più avanti per il giocatore è il Sassuolo che però allo stesso tempo sta valutando anche profili più pronti per la Serie A. I bianconeri però stanno comunque valutando diversi profili per un’eventuale sostituzione del ragazzo e quelli che convincono maggiormente vengono entrambi dalla Serie C ma hanno caratteristiche diverse, sia anagrafiche che per capacità.

Il primo obiettivo è Demba Thiam, portiere ventisettenne senegalese di proprietà della SPAL ma che l’ultimo anno ha difeso con grandi soddisfazioni la porta della Juve Stabia, il prezzo è intorno a 1,5 milioni di euro ma sul giocatore c’è parecchia concorrenza, soprattutto quella dei gialloblù che vorranno riportarlo in Campania. Il secondo obiettivo invece è un giocatore giovane Paolo Vismara, classe 2003 di proprietà dell’Atalanta che però milita in Serie C con la squadra Under 23 con la quale quest’anno ha raggiunto i playoff di categoria, il costo sarebbe simile al precedente ma i bergamaschi difficilmente lo lasceranno partire a titolo definitivo.