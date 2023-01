CALCIOMERCATO CITTADELLA NEWS/ Renzetti al posto di Cassandro, si pensa ad Ambrosino

Calciomercato Cittadella news, Renzetti per sostituire Cassandro

In questi freddi giorni della sessione invernale di calciomercato il Cittadella ha concluso nelle scorse ore un’operazione in uscita con il trasferimento di Tommaso Cassandro. Come si può leggere nel comunicato ufficiale emesso sul sito dei veneti, la società ha salutato il ventitreenne passato al Lecce: ” L’A.S. Cittadella comunica la cessione a titolo definitivo di TOMMASO CASSANDRO al Lecce. Due stagioni e mezza a Cittadella, 60 presenze e una rete (l’anno scorso contro il Brescia) per il duttile terzino classe 2000 nato a Dolo. A Tommaso un grazie per la professionalità e l’impegno dimostrato con la nostra maglia, in bocca al lupo per il prosieguo di carriera in Serie A con i giallorossi.”

Al fine di sostituire Cassandro, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, i granata avrebbero messo nel mirino Francesco Renzetti, trentaquattrenne sotto contratto con il Modena fino al prossimo 30 giugno del 2023 e dunque al termine della stagione attualmente in corso. I Canarini potrebbero aprire alla cessione del classe 1988 così da incassare qualcosa dalla sua partenza e non perderlo in estate a parametro zero.

Il Cittadella segue con grande interesse anche dei giovani interessanti in fase di calciomercato e questa finestra invernale non sembra fare eccezione. I veneti vorrebbero infatti aggiudicarsi il diciannovenne Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli dove sta tornando dopo aver trascorso una prima parte di stagione in maniera poco fortunata con la maglia del Como. Come spiegato da Sky Sport, il classe 2003 potrebbe andare a giocare in prestito con il Cittadella per il resto dell’anno. Un’alternativa è infine rappresentata dal suo inserimento in pianta stabile nella rosa della Primavera napoletana fino a giugno.

