Il calciomercato Como ha due nuovi obiettivi, l'esterno Jayden Addai e il difensore centrale Carl Starfelt

Calciomercato Como News: Carl Starfelt esperienza in difesa

Tra le squadre che più si stanno muovendo c’è sicuramente quella di Cesc Fabregas che dopo essere riuscita a trattenere il suo tecnico vuole dimostrare di avere grandi ambizioni già dal prossimo anno e voler far diventare i lariani una società tra le più importanti d’Italia e in futuro anche d’Europa.

Il calciomercato Como sta basando la sua campagna acquisti sull’attacco dove si sta cercando di aggiungere talenti giovani e giocatori più esperti per provare a raggiungere la qualificazione in una competizione europea ma allo stesso tempo ha intenzione di aggiungere giocatori in tutte le zone di campo.

Infatti la dirigenza del Como sta cercando di completare il trasferimento di Thiaw per 15 milioni, il tedesco è in uscita dal Milan ma non sembra interessato all’opzione italiana e preferirebbe un trasferimento in Inghilterra o un ritorno in Germania.

Per questo i lariani sono tornati sul mercato e in particolare in Spagna dove hanno individuato Carl Starfelt come possibile acquisto, un difensore centrale svedese di trent’anni che gioca nel Celta Vigo e con un’offerta di 5 milioni potrebbe essere l’alternativa al tedesco, l’unico dubbio è l’età visto che con Goldaniga e Kempf la volontà è quella di ringiovanire il reparto.

Calciomercato Como News: Jayden Addai altro esterno per Fabregas

Il calciomercato Como poi nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare l’arrivo di Jesus Rodriguez, esterno spagnolo del Real Betis che andrà a prendere il ruolo di Diao fino al suo rientro dall’infortunio e successivamente di Strefezza. Con il mancato riscatto di Ikoné però il tecnico ha richiesto l’aggiunta di un ulteriore giocatore in attacco e la scelta dovrebbe essere ricaduta su Jayden Addai, esterno olandese classe 2005 che veste la maglia dell’AZ Alkmaar con cui quest’anno ha esordito in prima squadra dopo anni nel settore giovanile della squadra.

Infine nella giornata di oggi dovrebbe essere definito il futuro di Nico Paz, l’argentino infatti è stato acquistato la scorsa estate dal Real Madrid ma inserendo nella trattativa una clausola di recompra in favore dei blancos per una cifra superiore al prezzo di vendita ma favorevole in caso di exploit. Il trequartista è stato il miglior giovane della Serie A e ora Xabi Alonso lo vorrebbe riportare in Spagna per valutarlo all’interno della sua rosa e poi decidere se trattenerlo, cederlo in prestito, possibilità per cui il Como spinge, o cederlo a titolo definitivo ma per un’offerta importante.