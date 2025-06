Calciomercato Como News: Andrea Belotti destinato a partire

La conclusione della stagione nerazzurra ha portato diverse preoccupazioni in casa dei lariani visto che la primo nome nel taccuino di Marotta, dopo l’ufficialità di Allegri al Milan, sembrerebbe essere Cesc Fabregas, la dirigenza era stata in grado di respingere le avance di Roma e Bayer Leverkusen ma potrebbe non riuscire a fare lo stesso con i nerazzurri. Il calciomercato Como però non si ferma e continua il suo lavoro per rinforzare la squadra per la prossima stagione dove il sogno è raggiungere l’Europa mantenendo però le indicazioni date dal tecnico spagnolo.

Simone Inzaghi lascia l'Inter/ L'allenatore ha scelto l'Al Hilal, addio ai nerazzurri (oggi 3 giugno 2025)

Uno dei grandi colpi della scorsa estate però potrebbe già lasciare, si tratta di Andrea Belotti che era arrivato a Como come il possibile nuovo bomber della squadra, salvo poi non trovare grande spazio e finire la stagione in Portogallo, il Benfica non sembra volerlo riscattare per i numerosi giocatori in quel ruolo e le richieste dei lariani ma il Gallo potrebbe comunque avere una nuova destinazione. Si è infatti mostrato interessato il Bari che ormai da diversi anni sta cercando disperatamente di tornare in Serie A e con un bomber come lui potrebbe essere facilitato nell’impresa.

Calciomercato Roma News / No a Dovbyk, un giovane talento per l'attacco (3 Giugno 2025)

Calciomercato Como News: Abde Ezzalzouli se si complica Yeremay Hernandez

Sulla linea tracciata da Fabregas rimangono i due nuovi obiettivi del calciomercato Como, il primo dei quali però è solo un’alternativa al preferito Yeremay Hernandez, si tratta di Abde Ezzalzouli, esterno marocchino classe 2001 del Real Betis con cui quest’anno ha giocato 49 partite trovando 9 gol e 5 assist, uno dei quali nella finale di Conference League. Il Como sarebbe pronto a spendere la stessa cifra dell’esterno spagnolo, quindi intorno ai 15 milioni, ma gli andalusi chiedono qualcosa in più vista l’importanza del giocatore nella formazione di Pellegrini, soprattutto dopo l’addio di Antony.

Nuovo allenatore Juventus/ Tudor confermato per mancanza di alternative, a meno che...

Il secondo dei giocatori che potrebbero arrivare con o senza la permanenza dell’attuale tecnico è Souffian El Karouani, ventiquattrenne marocchino che gioca come terzino sinistro nell’Utrecht che con 8 assist e 2 gol in 34 partite ha aiutato ad arrivare al quarto posto. Se dovesse essere acquistato si giocherà il posto da titolare con Alex Valle, il cui riscatto sta per essere completato. Il suo prezzo è di circa 10 milioni cifra che potrebbe essere investita senza alcun problema dal Como anche se quella zona di campo non è considerata la prima e più importante da rinforzare.