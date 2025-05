Calciomercato Como News: Mauro Icardi il bomber per l’Europa

Il calciomercato Como, dopo la conferma di Fabregas alla guida della squadra, verrà fatto con un unico obiettivo, migliorare la posizione in classifica di quest’anno e provare, già al secondo anno di Serie A, a raggiungere la qualificazione in Europa, per poter rendere possibile questo sogno però serviranno altri investimenti da parte della società per giocatori importanti. Oltre agli acquisti sarà importante anche riuscire a trattenere i giovani talenti che si sono messi in mostra e che potrebbero essere ora nel mirino di club più importanti in Italia e in giro per l’Europa.

Uno tra questi è Assane Diao che però avendo subito un brutto infortunio potrebbe non essere inseguito da per questa sessione, la sua situazione però preoccupa e infatti la dirigenza dei lariani è pronta a fare il tutto per tutto per portare a Como uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni, Mauro Icardi. L’argentino è stato fermato da diversi infortuni nell’ultima stagione tanto che ha giocato solamente 14 partite nelle quali però ha segnato 6 gol e fornito 2 assist, al Galatasaray è l’idolo dei tifosi il suo legame con l’Italia potrebbe farlo tornare con una spesa di 10 milioni.

Calciomercato Como News: Reda Belahyane altra possibilità a centrocampo

Il calciomercato Como poi dovrà cercare di sostituire Perrone che dopo l’ottimo anno in prestito dal Manchester City potrebbe rimanere in Inghilterra alla corte di Guardiola come uno dei sostituti della sua squadra, con Da Cunha e Caqueret che continueranno ad essere le due mezzali mancherà un centrocampista che possa dettare i tempi di gioco. Tra i tanti profili seguiti ci sarebbe anche quello di Reda Belahyane che da quando è passato alla Lazio non ha quasi mai toccato il campo nonostante l’importante spesa fatta da Claudio Lotito nel mese di gennaio.

La situazione forse più importante del calciomercato Como è però ancora in bilico, Nico Paz infatti sembra essere sempre più destinato a tornare al Real Madrid per entrare a far parte della squadra di Xabi Alonso o venir girato in prestito in squadra più importanti del Como, una possibilità è proprio il Bayer Leverkusen, vecchio club del nuovo tecnico blancos. La dirigenza del Como però continua a spingere per un suo ritorno, anche con la formula del prestito e gli ottimi rapporti tra i due tecnici potrebbero anche aiutare nella trattativa, una certezza però sembra esserci il Real Madrid non vuole privarsi a titolo definitivo del ragazzo.