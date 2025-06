Il calciomercato Como sembra aver scelto due profili per la nuova difesa, Charlie Cresswell e Andrea Carboni

Calciomercato Como News: Charlie Cresswell un giovane inglese a guidare la difesa

I lariani dopo aver ricevuto due secchi no nelle trattative che avevano provato ad impostare sembrano aver rallentato nella corsa al completamento della rosa per la prossima stagione, la dirigenza si sta ora confrontando con Cesc Fabregas per focalizzarsi sugli obiettivi futuri e soprattutto anche in zone di campo non interessate fino a questo momento. Il calciomercato Como infatti sta ora valutando i profili di due giocatori giovani ma con già un buon livello di esperienza che possano prendere il posto dei titolari della difesa che nonostante la buona stagione iniziano ad avere un età avanzata.

Il giocatore che Fabregas ha indicato come il suo preferito per guidare la difesa della squadra per il prossimi anni è Charlie Cresswell, difensore classe 2002 inglese che veste la maglia del Tolosa e dell’Inghilterra Under 21, quest’anno ha giocato 31 partite in Ligue 1 contribuendo anche con 3 gol e 1 assist. Per l’inglese il Como avrebbe offerto 15 milioni che però non bastano ai francesi che ne chiedono 25, con un’offerta di 20 la trattativa dovrebbe essere conclusa e il ragazzo dovrebbe arrivare in Italia e prendere la guida del reparto difensivo insieme a Kempf.

Calciomercato Como News: Andrea Carboni un giovane con esperienza

L’alternativa scelta dal calciomercato Como per il reparto difensivo invece è quella di un calciatore italiano che conosce meglio il campionato e che può dare al tecnico spagnolo la possibilità di essere schierato anche come terzino o di impostare una difesa a 3. Si tratta di Andrea Carboni, ventiquattrenne del Monza che è uno dei giocatori biancorossi che avrebbe chiesto la possibilità di tornare in Serie A, quest’anno è sceso in campo in 26 occasioni riuscendo anche a realizzare 1 assist e avrebbe un costo più basso, intorno ai 5 milioni, e per questo potrebbe anche essere preso indipendentemente dall’inglese.

Nel frattempo il Como continua le sue trattative per gli uomini del reparto offensivo, l’obiettivo principale rimarrà Yeremay Hernandez, il preferito di Fabregas che spinge per il pagamento dei 35 milioni della clausola, le alternative principali sono due, entrambi giocatori del Real Betis, Ezzazouli e Jesus Rodriguez. I lariani però potrebbero anche decidere alla fine di accontentarsi della presa di Baturina e spostare la loro attenzione al centrocampo dove andrà via Perrone e mancherà un giocatore che può dare presenza difensiva e impostazione del gioco.