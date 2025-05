Calciomercato Como News: Alex Valle riscatto molto vicino

La stagione dei lariani è stata positiva e ha mostrato al grande pubblico dei giovani talenti destinati a rendere grande il calcio italiano e forse europeo e mondiale, come Nico Paz e Assane Diao ma anche il tecnico Cesc Fabregas, la cui permanenza nella società potrebbe non essere così scontata visti i numerosi interessi di grandi club. Per questo motivo il calciomercato Como è un po’ bloccato e mentre aspetta una risposta dal suo allenatore si sta muovendo solo per decidere il futuro di alcuni giocatori, in prestito la passata stagione, e per riempire le lacune della squadra.

Il riscatto che sarebbe più vicino ad essere concluso è quello di Alex Valle, terzino sinistro spagnolo classe 2004 cresciuto nel Barcellona ma che nell’ultimo anno si è diviso tra Celtic Glasgow e il Como appunto, da gennaio ha disputato 15 partite occupando il ruolo che nella prima metà dell’anno ha avuto Alberto Moreno. Il secondo prestito che vorrebbe essere trasformato in un trasferimento permanente è quello di Maximo Perrone, centrocampista argentino di ventidue anni il cui cartellino è in mano al Manchester City, che però potrebbe rendere difficile la trattativa.

Calciomercato Como News: Bryan Cristante e Matias Vecino si aggiungono al centrocampo

Il calciomercato Como però sta seguendo anche due giocatori nello stesso ruolo che potrebbero essere acquistati indipendentemente l’uno dall’altro e potrebbero andare ad allungare la batteria di centrocampisti a disposizione del tecnico, considerata troppo scarna. Il primo giocatore seguito dal calciomercato Como è Bryan Cristante, trentenne di proprietà della Roma che ha segnato 4 gol e fornito 3 assist in 30 partite in questa stagione, sembra essere ormai ai margini del progetto giallorosso e con un’offerta da 10 milioni potrebbe essere lasciato partire, da tenere d’occhio però c’è il possibile interessamento del Toronto FC.

Insieme al giocatore giallorosso da Roma, ma sponda biancoceleste, potrebbe arrivare anche Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano andrà in scadenza di contratto e non sembra aver ancora ricevuto un’offerta da parte della sua squadra, per questo il Como gli avrebbe dato la possibilità di iniziare una nuova sfida all’alba dei 33 anni. Il giocatore se dovesse accettare però non avrebbe un ruolo da protagonista vista la presenza in rosa di Da Cunha e Caqueret ma sarebbe un’arma perfetta per Cesc Fabregas da poter utilizzare a sorpresa a gara in corso o stravolgendo il solito schema.