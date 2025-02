CALCIOMERCATO COMO, ECCO IL DOPO BELOTTI

Il calciomercato Como si chiude con un altro colpo da novanta per la salvezza biancoblu. La cessione di Belotti al Benfica è stato prontamente sostituita con la società lombarda che ha acquistato Dovuikas al posto dell’ex Torino e Roma.

Anastasios Douvikas è un classe 1999 di ruolo centravanti in forza al Celta Vigo, anche se la sua miglior stagione l’ha vissuta in Olanda, precisamente all’Utrecht. Il Nazionale greco nel 2022/2023 vinse il titolo di capocannoniere in Eredivisie insieme a Xavi Simons.

Il Como, secondo Sky Sport, ha preferito Douvikas a Borja Mayoral, pista che pian piano si è raffreddata fino a saltare definitivamente. Dunque non appena Belotti ha completato le visite col Benfica, il Como si è gettato a capofitto sul greco.

La società comasca ha investito la bellezza di 13 milioni per il centravanti 25enne, un acquisto che va ad aggiungersi a quelli di Jean Butez, Assane Diao, Maxence Caqueret, Dele Alli, Jonathan Ikone, Alex Valle e Ivan Smolcic.

CALCIOMERCATO COMO, SPESE PAZZE DEI BIANCOBLU!

Il calciomercato Como accoglie dunque Douvikas. La punta non ha lasciato il segno a livello realizzativo nelle 21 partite disputate questa stagione, avendo realizzato solo 5 gol e 1 assist tra Liga e Coppa del Re nonostante buone prestazioni.

Il Como è rimasto comunque colpito dalle qualità del giocatore che adesso più che mai dovrà dimostrare le sue doti tecniche: il progetto comasco è uno dei più interessati ed essere allenati da una leggenda come Fabregas in un campionato come la Serie A può galvanizzare Douvikas.

Ora il mercato comasco è ufficialmente chiuso, a meno di clamoroso colpi di scena. Per essere la prima stagione in Serie A della nuova proprietà siamo davanti a quasi 100 milioni spesi nel giro di sei mesi tra sessione estiva e invernale, un qualcosa di clamoroso per gli standard italiani e molto più simili alla Premier League.

