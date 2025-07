Il calciomercato Como sta trattando la cessione di Alieu Fadera. Henrique Menke arriva come prospetto per la porta

Calciomercato Como News: Henrique Menke il portiere del futuro

Il calciomercato Como è uno di quelli che in Serie A ha visto più soldi spesi per il miglioramento di una squadra che l’anno passato è stata la più grande sorpresa del campionato e che nella prossima stagione può puntare anche a qualcosa di più come un posto in Europa.

Dopo aver già ufficializzato quattro acquisti i lariani sono pronti a qualche cessione, soprattutto sugli esterni dove sono arrivati i maggiori acquisti, mentre continuano a trattare con il Milan per un nuovo attaccante e stanno per concludere l’acquisto di un nuovo giovane talento dal Brasile.

A sbarcare in Italia dal Sudamerica sarà Henrique Menke, portiere classe 2007 brasiliano di proprietà dell’Internacional dove gioca per la squadra Under 20, la sua presa è in una prospettiva futura ma con l’idea di far crescere il suo grande talento nella patria dei grandi portieri, l’Italia.

Il ragazzo arriverà a Como per essere aggregato alla squadra della sua categoria con la possibilità che venga chiamato da Fabregas come terzo portiere della squadra ma soprattutto con l’obiettivo che la Primavera riesca a raggiungere la sua massima divisione.

Calciomercato Como News: prestito in Serie A per Alieu Fadera

A lasciare la squadra lombarda invece dovrebbe essere Alieu Fadera che è al centro di diverse trattative del calciomercato Como con squadre della seconda parte del tabellone della classifica che hanno richiesto il prestito dell’esterno gambiano, protagonista di un’ottima prima metà di stagione.

Lo scorso anno era arrivato in Serie A da sconosciuto dal campionato belga e nel suo primo campionato italiano ha giocato in 28 partite segnando 1 gol e fornendo 4 assist ai suoi compagni, ora il ventitreenne proverà a mettersi in gioco con la maglia di Sassuolo o Bologna.

Fadera non è però l’unico giocatore in uscita dal Como la cui rosa è sempre più ampia dopo i numerosi acquisti fatti, tra le cessioni che dovranno essere fatte c’è sicuramente quella di Andrea Belotti, Alberto Cerri e Patrick Cutrone tra gli attaccanti, Luca Mazzitelli e Oliver Abildgaard a centrocampo ed Emil Audero in porta.

Ci sono poi altri giocatori protagonisti degli anni in Serie B dei lariani che nelle idee della società dovrebbero essere mandati in prestito o ceduti a titolo definitivo ma per cifre poco influenti sulla possibilità economica della squadra, le cui operazioni sono indipendenti da eventuali cessioni.