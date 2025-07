Il calciomercato Como ha cambiato obiettivo per la difesa con Davinson Sanchez. Valentin Rongier e Maximo Perrone sono le opzioni a centrocampo

Calciomercato Como News: Valentin Rongier o Maximo Perrone come registi

Il calciomercato Como stava incontrando troppe difficoltà nel concludere la trattativa con il Milan per Malick Thiaw e per questo ha deciso che per la difesa andrà a trattare con altre squadre e giocatori disposti a sposare il progetto dei lariani nonostante la squadra non partecipi alle coppe europee. Oltre al difensore però la squadra lombarda cercherà di concludere l’acquisto di un altro attaccante, ormai ad un passo, oltre a quello di un centrocampista che porti copertura in fase difensiva ma anche gestione del pallone e detti i tempi di gioco.

A centrocampo le possibilità sono due, la prima vede l’acquisto di un giocatore esperto a livello nazionale ed europeo per cui dovrebbe essere sborsata una cifra vicina ai 10 milioni, mentre la seconda l’arrivo di un giocatore giovane con grandi margini di miglioramento ma per cui sarà difficile trovare un accordo. Si tratta di Valentin Rongier dell’Olympique de Marseille e Maximo Perrone del Manchester City, il preferito di Fabregas sarebbe l’argentino che però potrebbe arrivare solo in prestito come nella scorsa stagione quando aveva guidato il centrocampo dei lariani.

Calciomercato Como News: Davinson Sanchez il nuovo obiettivo al posto di Thiaw

In difesa invece il calciomercato Como sembra essersi stufato dell’indecisione di Thiaw e per questo ha spostato il suo interesse verso la Turchia da cui vorrebbe acquistare Davinson Sanchez, ventinovenne colombiano che gioca nel Galatasaray dove guida la difesa da due stagioni. Quest’anno è stato schierato come titolare in 31 partite ed è riuscito anche a segnare 3 gol e 1 assist, rispetto al tedesco avrebbe un’età maggiore ma il prezzo sarebbe leggermente inferiore, la richiesta dei turchi infatti è di almeno 15 milioni ma si potranno spingere fino ad un massimo di 20.

L’ultimo nome in attacco invece, dopo gli acquisti di Jesus Rodriguez e Jayden Addai, è quello di Nicolas Kuhn, venticinquenne tedesco cresciuto nel Bayern Monaco ma che ha trovato la sua consacrazione con il Celtic Glasgow che quest’anno ha giocato 32 partite segnando 13 gol e realizzando 9 assist. Il Como dovrebbe versare 15 milioni nelle tasche degli scozzesi e potrebbe essere impiegato da Fabregas sia come esterno che come attaccante centrale in un attacco senza una vera punta e affidato a giocatori rapidi e molto tecnici.