Calciomercato Como News: i lariani hanno l'accordo con Alvaro Morata, ma la trattativa è ancora in fase di definizione.

CALCIOMERCATO COMO NEWS: MORATA HA DETTO SÌ

Che il calciomercato Como fosse a caccia di grandi colpi lo sapevamo, fin dalla corsa stagione: la proprietà lariana ha grandi mezzi, economicamente proverà a fare il grande salto per rendere competitiva la squadra sulla qualificazione alle coppe europee e possiamo aspettarci qualche botto.

Il nome di Alvaro Morata lo avevamo già fatto: un attaccante che Cesc Fabregas conosce molto bene e che, lo riporta Fabrizio Romano, in queste ore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento.

Morata dunque si appresta a tornare in Serie A, ma non in una big: la sua carriera potrebbe continuare con il Como, anche se per il momento l’affare non è chiuso. Infatti, lo scenario che riguarda la situazione contrattuale di Morata è particolarmente ingarbugliato.

Innanzitutto bisogna ricordare che l’attaccante spagnolo aveva firmato con il Milan la scorsa estate, ma dopo sei mesi non troppo brillanti, conditi da qualche gol ma anche tanti, troppi punti oscuri circa le sue doti di realizzatore, i rossoneri hanno deciso di puntare su Santiago Gimenez e così Morata è finito al Galatasaray.

CALCIOMERCATO COMO NEWS, COSA MANCA PER MORATA IN RIVA AL LAGO

Ecco allora l’inghippo che il calciomercato Como deve cercare di risolvere: spieghiamo meglio. Quando a gennaio Morata è andato a vestire la maglia del Galatasaray, lo ha fatto con la formula del prestito con diritto di riscatto, Il club turco ha investito 6 milioni di euro per il titolo temporaneo; il diritto di riscatto è stato fissato a 8 milioni di euro e andrebbe esercitato il prossimo gennaio, ma il Galatasaray ha anche un’opzione da attivare per il prolungamento dell’accordo fino a giugno 2026, nel quale caso il riscatto salirebbe automaticamente a 9 milioni di euro.

Ecco, a questo punto si capisce che in questo momento è come se Morata fosse a metà tra Milan e Galatasaray: il calciomercato Como deve trattare con i rossoneri, ma prima il Diavolo deve trovare l’accordo con la società turca per l’interruzione del prestito. Nello specifico, il Galatasaray chiede un indennizzo economico perché di fatto concederebbe il “favore” di terminare anticipatamente il prestito, che non è secco ma è stato pagato (e questo è chiaramente il discrimine) e finché i due club non si saranno stretti la mano il Como non potrà trattare per Morata. La sensazione tuttavia è che in qualche modo la quadratura del cerchio verrà trovata…