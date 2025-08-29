Il calciomercato Como vuole un nuovo difensore tra Diego Carlos e Igor. Alex Jimenez un'occasione ma occhio al Bournemouth

Calciomercato Como News: Alex Jimenez altro ex Real Madrid per Fabregas

La squadra di Cesc Fabregas ha iniziato la nuova stagione nello stesso modo in cui aveva concluso quella passata, ovvero incantando il pubblico con un gioco spettacolare che affonda le sue radici su giocatori giovani e dal grandissimo talento, su tutti l’argentino Nico Paz che sembra sempre di più chiamare il Real Madrid per un suo trasferimento futuro.

Tutto questo è stato possibile sicuramente grazie al lavoro del tecnico spagnolo ma anche grazie al calciomercato Como che solo in questa sessione di trasferimenti ha speso una cifra superiore ai 100 milioni.

Nonostante tutte queste spese i lariani non hanno intenzione di fermarsi e sono pronti ad accogliere in squadra un altro ragazzo spagnolo cresciuto nella cantera del Real Madrid e poi ceduto per permettergli di fare esperienza e magari in un futuro tornare nella capitale spagnola per giocare con i blancos.

Si tratta di Alex Jimenez che è in uscita dal Milan per problemi comportamentali e che attira molto Fabregas per la sua capacità di giocare sia sulla fascia destra che sinistra che in una posizione avanzata, su di lui c’è anche il forte interesse del Bournemouth ma il Como spera di riuscire a convincerlo grazie al suo ex compagno Nico Paz.

Calciomercato Como News: Diego Carlos e Igor i nomi sondati per la difesa

Il calciomercato Como in questa estate si è concentrato principalmente nel reparto offensivo dove gli acquisti sono stati diversi, e per questo in questi ultimi giorni la dirigenza sta provando a chiudere due colpi in difesa per andare a rinforzare un reparto che oltre al nuovo arrivato Ramon ha un’età decisamente avanzata.

Il primo nome che piace è quello di un giocatore con abbastanza esperienza passato per il campionato spagnolo, il trentaduenne brasiliano Diego Carlos di proprietà del Fenerbahce ma che non ha più un ruolo importante all’interno della rosa e che potrebbe essere liberato in prestito.

Il secondo giocatore in questo ultimo scampolo di calciomercato Como invece potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha provato un’esperienza nel calcio inglese senza però riuscire a trovare fortuna, il giocatore in questione è Igor, difensore centrale brasiliano di ventisette anni che gioca nel Brighton con cui però nell’ultimo anno è sceso in campo in sole 13 partite. Il suo trasferimento potrebbe avvenire anche a titolo definitivo chiedendo però agli inglesi di abbassare le loro richieste che toccano i 20 milioni di euro essendo il calciatore non così importante all’interno della rosa biancoazzurra.