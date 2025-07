Il calciomercato Como nelle ultime settimane si sta interessando particolarmente alla difesa dove piace Malick Thiaw e Fellipe Jack andrà in prestito

Calciomercato Como News: Fellipe Jack in prestito per fare esperienza

I lariani nel solo mese di giugno sono la squadra presente in Serie A che ha portato a termine il maggior numero di trasferimenti e che ha speso la maggior quantità di soldi, questo è possibile grazie ad una grande stabilità societaria e alla volontà di portare avanti un progetto che porti la squadra tra le grandi d’Italia. Il calciomercato Como però non è ancora finito visto che la società ha intenzione di esaudire tutte le richieste che il tecnico sta facendo e che portano ad almeno un ulteriore acquisto in difesa e poi la possibilità di portare a termine altre operazioni in caso di cessione.

Proprio per favorire l’ingresso di un nuovo difensore la dirigenza del Como ha deciso di esplorare le possibilità che il mercato offre intorno al proprio giocatore Fellipe Jack, il centrale brasiliano classe 2006 che la squadra ha acquistato per 2 milioni dalle giovanili del Palmeiras. Lo scorso anno ha subito un brutto infortunio che gli ha impedito di giocare con continuità e per questo il prossimo anno verrà girato in prestito alla Reggiana dove potrà fare esperienza in Serie B per poi tornare da Fabregas pronto per essere uno dei difensori titolari per il futuro della squadra.

Calciomercato Como News: Fabregas cerca di convincere Malick Thiaw

Con la cessione, anche se in prestito, di un difensore centrale il calciomercato Como sta cercando di accelerare nella trattativa per il ventitreenne tedesco che veste la maglia del Milan Malick Thiaw e che i rossoneri hanno deciso essere il più sacrificabile in quella zona di campo. L’accordo tra le due formazioni dovrebbe essere stato raggiunto per una cifra vicini ai 25 milioni, bonus compresi, ma deve essere convinto ancora il ragazzo, per questo i lariani stanno contattando a più riprese il calciatore per provare a convincerlo dandogli un ruolo importante anche per i prossimi anni.

Il grande colpo però il Como lo ha concluso nel reparto offensivo dove anche nella prossima stagione potrà contare sul talento di Nico Paz, l’argentino infatti non tornerà al Real Madrid che ha deciso di non esercitare la clausola di recompra e aspettare ancora qualche anno, quando forse il ragazzo sarà più pronto. Fabregas potrà così affidarsi al suo giocatore migliore anche il prossimo anno ma con la possibilità che dovrà lasciare visto che i blancos mantengono la clausola anche per la stagione 2025/2026 e per quella successiva quando però il prezzo sarà rispettivamente di 9 e 10 milioni.