Calciomercato Como News: Martin Baturina è il primo acquisto

L’obiettivo principale del calciomercato Como sembrerebbe essere ormai svanito visto che il giocatore e soprattutto la squadra proprietaria del cartellino hanno rifiutato la prima offerta e sembrerebbero aver chiuso le porte ad una possibile partenza, ora la dirigenza dei lariani dovrà decidere, insieme al proprio allenatore, la strategia da adottare e quindi se proporre un’altra offerta o se virare su altri profili. In qualsiasi caso la società non si vuole far trovare impreparata e ha già scelto chi potrebbe essere il sostituto di Yeremay Hernandez come nuovo attaccante di Cesc Fabregas.

Nel frattempo però la società lombarda è riuscita a sbloccare la trattativa per il secondo obiettivo e assicurarsi le prestazioni di un talento che diverse squadre in tutta Europa stavano seguendo e avrebbero voluto acquistare per la prossima stagione e per il futuro del loro club. Si tratta di Martin Baturina, centrocampista croato classe 2003 della Dinamo Zagabria, che ha spinto per lasciare il suo paese dopo un primo no della sua squadra, la trattativa si concluderà con il pagamento di 18 milioni di parte fissa più una di bonus e la firma del ragazzo fino al 2030.

Calciomercato Como News: Rodrigo Riquelme e Brian Brobbey le alternative a Yeremay

Il no del Deportivo la Coruna per Yeremay Hernandez però è sembrato categorico e quindi il calciomercato Como ha sondato altre possibilità per l’arrivo di un nuovo attaccante, la prima avrebbe caratteristiche simili essendo anche lui un giovane esterno spagnolo, Rodrigo Riquelme. Il venticinquenne dell’Atletico Madrid ha trovato poco spazio quest’anno, solo 16 presenze ne La Liga e avrebbe un costo decisamente inferiore pari a 15 milioni, le sue caratteristiche però si differenziano leggermente essendo un giocatore più difensivo, abituato al 3-5-2 o al 4-4-2 di Simeone.

L’alternativa potrebbe essere acquistare un altro attaccante con però caratteristiche nettamente diverse visto che sarebbe una prima punta, l’idea di Fabregas in questo caso potrebbe essere tornare al modulo con una coppia di attaccanti, o quella di spostare Douvikas a fare il trequartista. Il giocatore in questione sarebbe Brian Brobbey, attaccante olandese nato nel 2002 che veste la maglia dell’Ajax, non è un bomber che porterebbe tanti gol, solo 7 lo scorso anno, ma è un giocatore di movimento che aiuta la manovra, il suo prezzo sarebbe sicuramente più alto e vicino ai 25 milioni.