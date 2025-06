Il calciomercato Como tratta con il Benfica per Andreas Schjelderup come obiettivo in attacco. Antony è il sogno irraggiungibile

La sorpresa dell’ultima Serie A sono stati senza alcun dubbio i lariani che al primo anno nella massima serie hanno ottenuto un decimo posto con delle ottime prestazioni che hanno spesso messo in difficoltà anche le squadre più forti del campionato e hanno portato diverse squadre a chiedere la disponibilità del tecnico di cambiare squadra. Il calciomercato Como ora ha l’obiettivo di rinforzare la squadra e cercare di trattenere i pezzi più pregiati, dove possibile, che come il tecnico hanno attirato l’interesse di squadre importanti pronte ad offrire grosse cifre pur di averli.

Il Como però continua a sognare in grande e non solo grazie ai risultati e alle prestazioni sul campo ma anche nei giocatori che la dirigenza vorrebbe portare per la prossima stagione, uno degli obiettivi di questa sessione di mercato infatti è Antony, esterno brasiliano di venticinque anni che tre stagioni fa è passato al Manchester United per 95 milioni. Ai red devils è stato un flop tanto che lo scorso gennaio è stato girato in prestito al Real Betis dove ha giocato 26 partite tra La Liga e Conference League segnando 9 gol e fornendo 5 assist e diventando uno degli idoli dei tifosi.

Calciomercato Como News: Andreas Schjelderup l’ultima scelta di Fabregas

La difficoltà nel chiudere anche questa trattativa ha portato il calciomercato Como ha individuare un profilo sulla carta più abbordabile ma che comunque non abbassi troppo il livello che la squadra sta cercando di raggiungere, la scelta del tecnico e della dirigenza è quindi ricaduta su Andreas Schjelderup, esterno norvegese classe 2004 di proprietà del Benfica. Quest’anno è stato impiegato in 38 partite in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 4 gol e 8 assist, il suo valore si aggira tra i 15 e i 20 milioni ma i portoghesi non sembrano molto interessati alla sua cessione, per questo i lariani sono disposti a offrire fino a 30 milioni.

Quello che invece la squadra dovrà riuscire a fare è non cedere alle avance delle squadre interessate a uno dei motori del centrocampo che Fabregas è riuscito a valorizzare soprattutto in questa stagione arretrando il suo raggio d’azione e inserendolo maggiormente all’interno del gioco della squadra. Il giocatore per cui sono arrivate diverse offerte è Lucas Da Cunha, centrocampista francese ventiquattrenne che quest’anno ha giocato 36 partite riuscendo anche a contribuire con 3 gol e 2 assist, per lui si sono mosse squadre che militano in Ligue 1 come lo Stade Rennes e il Lens che pronte ad offrire 15 milioni.