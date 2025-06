Calciomercato Como News: difficile trattativa per Martin Baturina

Con il veto da parte della società e del suo presidente Mirwan Suwarso la dirigenza dei lariani ha dimostrato di essere forte e di avere idee molto chiare sul progetto e sul futuro della squadra, esattamente quello che Cesc Fabregas aveva chiesto per convincerlo a rimanere a lungo nella squadra. Il calciomercato Como però ora dovrà dimostrare con i fatti di essere una squadra ambiziosa e che non ha problemi a spendere cifre importanti per riuscire a raggiungere i propri obiettivi e per fare al proprio tecnico dei giocatori di prima fascia per il suo gioco.

In questo senso si inserisce la trattativa che la dirigenza sta provando a portare avanti con la Dinamo Zagabria per l’acquisto di Martin Baturina, centrocampista croato classe 2003 considerato il più grande talento della nuova generazione nonché il possibile nuovo Modric, anche se le caratteristiche sono diverse. Il Como ha offerto 15 milioni più bonus arrivando così a 18 ma i croati chiedono almeno 25 milioni bonus compresi, la situazione però è resa ancora più difficile dal presidente del club Zvonimir Boban che vorrebbe trattenerlo ancora un anno per permettergli di crescere.

Calciomercato Como News: Munir El Haddadi l’attaccante espero per Fabregas

Fabregas ha poi chiesto al calciomercato Como di portare due giocatori in attacco, uno che vada a sostituire Nico Paz, sempre più certo del suo ritorno al Real Madrid e della sua permanenza in maglia blancos, e uno più esperto che si aggiunga alla batteria di giocatori offensivi già presenti. Il primo obiettivo del calciomercato Como è Yeremay Hernandez che sostituirebbe in rosa l’argentino e fino al rientro in campo dopo l’infortunio anche Diao, e che i lariani sono pronti a regalare a Fabregas pagando la clausola inserita dal Deportivo la Coruna pari a 35 milioni superando tutti gli altri interessati.

Il giocatore d’esperienza invece potrebbe essere una vecchia conoscenza del tecnico che ha appena terminato la sua esperienza e che da svincolato potrebbe mettersi in discussione andando a giocare fuori dal proprio paese per la prima volta in 15 anni di carriera. Si tratta di Munir El Haddadi, attaccante centrale o esterno marocchino cresciuto ne La Masia e compagno di squadra di Fabregas ai tempi del Barcellona, come giovane talento blaugrana, quest’anno ha vestito la maglia del Leganés con cui ha segnato 4 gol in 25 partite senza però riuscire a salvare la sua squadra dalla retrocessione.