Il calciomercato Como vede i lariani ora lavorare senza sosta in uscita. Solo poi potrebbero arrivare gli ultimi grandi rinforzi.

Calciomercato Como news, ora è tempo di vendere

Dopo una sessione in entrata che ha visto diversi colpi di rilievo ora il calciomercato Como vede la società lombarda lavorare alle uscite e sono diversi i nomi ormai sul punto di dire addio. Il club ha ancora in rosa giocatori che hanno preso parte alla promozione ma ora serve qualcosa in più per fare lo step verso l’Europa.

Probabilmente arriverà qualche altro colpo in entrata, ma ora è tempo di vendere. Nelle ultime ore il club ha annunciato la cessione di Fadera al Sassuolo ma questa è solo la prima di diversi affari in uscita. Strefezza era stato accostato a diversi club italiani ma alla fine riparte dall’Olympiakos dove giocherà nella prossima stagione. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo per 8 milioni di euro.

Nuova avventura anche per Luca Mazzitelli, centrocampista reduce da un’esperienza al Sassuolo e che ora si trasferisce al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha svolto le visite mediche in mattinata e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità. Poi il club proverà a trovare una soluzione per il caso Morata.

Calciomercato Como news, possibili nuovi cambiamenti in attacco

Il calciomercato Como è ora legato alla possibile operazione Alvaro Morata, giocatore di proprietà del Milan ma in prestito con il Galatasaray fino a Giugno 2027. In molti pensavano che con la chiusura dell’affare Osimhen si potesse trovare un accordo ma invece i turchi chiudono e sparano alto solo per rescindere il prestito con l’attaccante spagnolo.

Morata ha già l’accordo con il Como e la dirigenza lombarda con il Milan per un trasferimento a titolo definitivo ma i turchi vogliono 5 milioni di euro per rescindere il contratto del prestito. Situazione in fase di stallo, il Milan vorrebbe cederlo cosi come il Como e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del club. L’eventuale arrivo di Morata potrebbe liberare anche Cutrone.

L’attaccante è stato molto importante nelle ultime due stagioni ma gli ultimi arrivi e l’eventuale arrivo di Morata potrebbero cambiare le cose. Cutrone piace al Sassuolo e soprattutto all’Udinese, ancora a caccia del vero sostituto di Lucca. Diversi nomi in uscita e il Como sta attuando una piccola rivoluzione di mercato.