Il calciomercato Como si arricchisce di due spagnoli, il giovane difensore Jacobo Ramon e l'esperto attaccante Alvaro Morata

Calciomercato Como News: Alvaro Morata porta l’esperienza mancante

Il calciomercato Como non ha assolutamente intenzione di fermarsi e nonostante i numerosi colpi nel reparto offensivo già portati a termine, un’ulteriore è in arrivo per aggiungere esperienza ad un reparto che in questo momento si affida a Nico Paz come giocatore di riferimento.

I lariani però non si muovono solo in attacco ma dovrebbero nei prossimi giorni ufficializzare l’arrivo di un nuovo giovane talento su cui costruire il futuro del club nel reparto difensivo e concludere una o due cessioni per sfoltire la rosa che ora è troppo ricca di giocatori non al livello.

Il giocatore che dovrebbe arrivare per portare un po’ di esperienza e leadership in attacco è Alvaro Morata, trentaduenne spagnolo capitano delle furie rosse che è di proprietà del Milan ma che fino al prossimo mercato invernale dovrebbe vestire la maglia del Galatasaray per un prestito concordato lo scorso anno.

Il club turco fino a qualche settimana fa aveva fatto resistenza sul liberare l’attaccante ma ora con l’arrivo di Osimhen ha lasciato lo spagnolo libero di tornare in Italia per venire rigirato in prestito al Como che a fine anno in base alle prestazioni potrà decidere di riscattarlo.

Calciomercato Como News: Jacobo Ramon altro spagnolo in rosa

Un altro spagnolo sarà poi il prossimo acquisto del calciomercato Como ma questa volta nel reparto difensivo che non potrà affidarsi nuovamente solo a Goldaniga e Kempf la cui età inizia ad essere meno in linea con il resto della rosa e a Dossena il cui futuro rimane in dubbio dopo la difficile prima stagione.

Cesc Fabregas nei prossimi giorni potrà quindi accogliere Jacobo Ramon, difensore centrale spagnolo classe 2005 che arriva del Real Madrid Castiglia con una trattativa simile a quella di Nico Paz con i blancos che manterranno il diritto di recompra per le prossime tre stagioni.

Tra le cessioni invece l’addio più vicino dovrebbe essere quello di Luca Mazzitelli, centrocampista ventinovenne arrivato a Como per la sua esperienza maturata in Serie A con Monza e Sassuolo ma che con i lariani non è mai riuscito a trovare spazio tanto che ha passato tutta la sua stagione in Serie B con il Frosinone.

Sul giocatore ci sono diversi club di Serie A e Serie B tra cui Cagliari, Palermo, Sampdoria e lo stesso Frosinone che propongono al club lombardo un prestito fino a fine stagione con la possibilità di aggiungere un riscatto a cifre contenute, intorno ai 2 milioni.