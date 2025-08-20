Il calciomercato Como deve scegliere tra Filip Stankovic, Arnau Tenas e Inaki Pena come nuovo portiere. Aymeric Laporte è il sogno di Fabregas

Calciomercato Como News: Aymeric Laporte il colpo a sorpresa

Nonostante i numerosi colpi già messi a segno in questa sessione estiva dei trasferimenti i lariani non hanno intenzione di fermarsi e vogliono continuare a costruire una squadra che sotto la guida di Cesc Fabregas possa lottare per un posto nelle competizioni europee e diventare una delle grandi del calcio italiano.

Il calciomercato Como ha intenzione di chiudere l’acquisto di un portiere che possa essere un titolare al posto di Butez o che ne sia l’alternativa in questo momento ma che nel futuro prenda le redini, per questo i profili seguiti sono tutti di giocatori giovani ma con già un’importante esperienza.

Non solo la porta è al centro dell’interesse della strategia di mercato dei lariani visto che la dirigenza sta valutando un’operazione che se portata a termine avrebbe qualcosa di clamoroso, si tratta dell’acquisto del trentunenne spagnolo Aymeric Laporte che ha rotto con l’Al Nassr, squadra saudita in cui milita e vorrebbe tornare in Europa.

Il giocatore è valutato 15 milioni da parte del club arabo ma il Como starebbe cercando di convincere il difensore campione d’Europa di trovare un accordo per la rescissione del contratto e trasferirsi da svincolato in Italia dove avrebbe un ruolo da titolare inamovibile.

Calciomercato Como News: Filip Stankovic, Arnau Tenas e Inaki Pena i tre nomi per la porta

Per la porta invece il calciomercato Como non ha ancora scelto su chi affondare il colpo ma sta valutando tre profili diversi, tutti molto giovani ma che hanno già maturato un’esperienza in grandi palcoscenici e che potrebbero essere intrigati dal progetto dei lariani e dalla possibilità di giocarsi un posto da titolari.

Il primo nome è quello di Filip Stankovic, classe 2002 serbo che il Venezia ha appena riscattato dall’Inter dopo il prestito ma che potrebbe essere attirato dall’idea di tornare in Serie A e potenzialmente essere il titolare della squadra di Fabregas e il suo costo sarebbe vicino ai 10 milioni.

Gli altri due profili invece seguono maggiormente la linea segnata dal club da quando ha ottenuto la promozione in Serie A, ovvero giocatori spagnoli che il tecnico potrebbe convincere facilmente ad accettare il progetto, il primo è Arnau Tenas, ventiquattrenne di proprietà del PSG ma cresciuto nel Barcellona il cui costo dovrebbe raggiungere al massimo i 5 milioni.

Mentre il secondo è Inaki Pena, ragazzo di ventisei anni di proprietà del Barcellona dove però non avrà certamente spazio e che per il suo contratto in scadenza potrebbe essere acquistato con soli 5 milioni.