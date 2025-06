Calciomercato Como News: la trattativa per Malick Thiaw dipende dalla volontà del tedesco, ci sono dubbi su Abde Ezzalzouli.

CALCIOMERCATO COMO NEWS: THIAW DEVE DECIDERE

Abbiamo naturalmente raccontato, per quanto riguarda il calciomercato Como, della trattativa che potrebbe portare il club lariano a firmare Alvaro Morata, e di come l’ago della bilancia sia l’assenso da parte del Galatasaray a interrompere il prestito dell’attaccante spagnolo che durerebbe sino al prossimo gennaio.

Un altro calciatore del Milan resta però nei pensieri del calciomercato Como, e si tratta di Malick Thiaw: in questo caso parliamo di un giocatore di tipo diverso, un difensore centrale più giovane rispetto a Morata e che, dopo aver vinto lo scudetto da protagonista, si è un po’ perso per strada con la maglia rossonera.

Nel Como certamente Thiaw potrebbe avere un ruolo di primo piano, la società lariana sarebbe pronta a versare 25 milioni di euro nelle casse del Milan ma la trattativa per il momento è in fase di stallo.

Thiaw infatti non avrebbe ancora dato una risposta al Como, come riferisce il Corriere dello Sport il tedesco avrebbe qualche dubbio nel lasciare la maglia rossonera e questo nonostante uno stipendio che con la squadra allenata da Cesc Fabregas sarebbe più alto. Anche qui, come per Morata, appare tutto fatto ma manca l’ultimo tassello nell’operazione, vedremo se arriverà e con quali tempistiche.

CALCIOMERCATO COMO NEWS,L’ALTRO SOGNO DI FABREGAS

L’altro sogno che in questo momento il calciomercato Como ha è quello di Abde Ezzalzzouli. Grande protagonista nella cavalcata del Betis che ha raggiunto la finale di Conference League, marocchino che nel suo percorso ha anche vestito la maglia del Barcellona avendo 10 presenze nella Liga nella stagione 2021-2022, quella della transizione tra Ronald Koeman e Xavi, poi tornando in blaugrana ma venendo ceduto appunto al Betis, dove finalmente questo laterale offensivo ha trovato quella che potremmo definire una sorta di consacrazione. Sei gol in Conference League, devastante nelle fasi finali del torneo,

Ezzalzouli ha anche giocato il Mondiale 2022 in cui il Marocco ha raccolto una storica semifinale per sé e per il calcio africano. Il Como sogna di portarlo al Sinigaglia per farne un elemento di spicco del reparto offensivo, ma deve comunque fare i conti con uno stipendio particolarmente alto; nonostante la proprietà lariana abbia possibilità economiche non indifferenti, resta il punto di domanda sulla bontà dell’operazione a certe cifre, e allora anche su indicazione di Fabregas si potrebbe puntare qualche altro profilo anche se il marocchino rimane osservato speciale.