CALCIOMERCATO COMO NEWS, INNESTO IN DIFESA CON VOJVODA

Il calciomercato Como è più attivo che mai. Nella serata di ieri è stato chiuso l’affare Vojvoda, difensore kosovaro del Torino che non aveva ancora trovato l’accordo per prolungare il proprio contratto con il club granata nonostante l’ottimismo dei mesi scorsi. Man mano Vojvoda ha perso sempre più terreno nelle gerarchie di Vanoli e lo scenario più probabile era quello di un addio a giugno, alla scadenza del contratto. Invece il Como ha voluto accelerare e acquistarlo già a gennaio, offrendo un contatto di tre anni e mezzo.

Un investimento importante che aggiunge al calciomercato Como un profilo molto interessante per la difesa con una buona esperienza nel nostro campionato, utile sia per lottare per la salvezza quest’anno sia ipoteticamente per un’ulteriore stagione in serie A

CALCIOMERCATO COMO NEWS, MAZZITELLI TORNA AL SASSUOLO

Il calciomercato Como vive anche di cessioni. Quella più importante riguarda Andrea Belotti, ex attaccante di Torino e Roma, che sta svolgendo in questo momento le visite mediche con il Benfica. Si tratta di una trasferimento molto interessante per il classe 1993 di Calcinate a cui è stata data un’importante chance.

Un altro calciatore destinato a salutare i biancoblu è Mazzitelli. Per lui la pista Sassuolo è sempre più calda e ormai la trattativa è ai dettagli. Il centrocampista ex Frosinone aveva già giocato con i neroverdi per 38 partite tra il 2016 e il 2020 con in mezzo una decina di presenze in prestito al Genoa.

Audero, portiere di riserva dei comaschi, saluterà la squadra lombarda per accasarsi al Palermo in Serie B. Su di lui c’era forte anche l’Udinese, alla ricerca di un portiere in questo ultimo giorno di mercato. Le trattative però erano ben impostate con i rosanero ed è questo il motivo della destinazione definitiva.

