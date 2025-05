Calciomercato Como News: Yeremay Hernandez il giovane talento al posto di Nico Paz

La stagione dei lariani è stata sicuramente positiva e anzi ha superato le aspettative che i tifosi e la dirigenza avrebbero potuto avere ad inizio stagione, il decimo posto e il gioco mostrato da Cesc Fabregas non possono che far sognare chiunque sia legato alla squadra per una possibile qualificazione in Europa già al secondo anno.

Il calciomercato Como dovrà quindi ora lavorare in modo tale da sostituire i giocatori che torneranno alla base dopo i prestiti e che potrebbero non essere fatti tornare, Nico Paz su tutti, e aggiungere ulteriore qualità nelle seconde linee per puntare a grandi obiettivi.

Come detto Nico Paz è sempre più vicino al ritorno e alla permanenza a Madrid, visto anche l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei blancos, e con Diao che potrebbe rimanere ai box ancora per molto la dirigenza sta cercando un giocatore che possa essere un loro sostituto e giocare in un tridente con Strefezza e Douvikas o Cutrone.

Il giocatore individuato come principale obiettivo è Yeremay Hernandez, esterno spagnolo classe 2002 del Deportivo la Coruna con cui ne La Liga 2 in 38 partite giocate ha segnato 15 gol e fornito 5 assist, sarebbe così l’ennesimo acquisto di un calciatore spagnolo, fatto forse per convincere Fabregas a rimanere.

Calciomercato Como News: Edin Dzeko o Florian Thauvin un veterano in attacco

Il calciomercato Como però si è accorto che per l’equilibrio di una formazione c’è bisogno che questa sia composta sia da giovani talenti in rampa di lancio ma anche da veterani del mondo del calcio che possano sostenere l’allenatore e guidare il gruppo in modo tale da mantenere l’equilibrio dopo le prestazioni, buone o cattive che siano.

Per questo i lariani si sono inseriti nella corsa per un grande campione, passato anche dal nostro campionato, che a giugno andrà in scadenza di contratto, Edin Dzeko, nonostante i 39 anni in 35 partite ha segnato 14 gol e quindi oltre a poter essere importante per lo spogliatoio e per la crescita dei giovani in rosa può dare ancora molto anche sul campo.

Se il bosniaco però dovesse scegliere altre destinazioni, una possibile è anche la Roma, il Como potrebbe provare a strappare ad una concorrente uno dei suoi veterani nonché giocatore tra i migliori della rosa, Florian Thauvin dell’Udinese. Il francese, campione del Mondo nel 2018, per problemi di infortuni quest’anno ha disputato solo 25 partite nelle quali ha contribuito con 8 gol e 3 assist, anche lui andrà in scadenza a giugno del 2025 ma sembra intenzionato a rinnovare, almeno di un altro anno, il suo contratto obbligando così la squadra lombarda a dover spendere 5 milioni se vorrà acquistarlo.