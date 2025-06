CALCIOMERCATO COMO NEWS, CACCIA AL BOSNIACO

Edin Dzeko al Como? Ne avevamo già parlato: era metà maggio, dunque non troppo tempo fa, e all’epoca il nome dell’attaccante bosniaco era accostato soprattutto alla Roma, che stava pensando di andare a caccia di un vice-Dovbyk e, tra gli altri nomi, considerava quello di Dzeko che naturalmente in giallorosso sarebbe un grande ritorno. Oggi si torna a parlare di Dzeko in chiave calciomercato Como, perché due settimane fa anche la società lariana era già vigile su di lui: sappiamo bene che il Como, autore di un brillante campionato di Serie A a 22 anni dall’ultimo, avrà a disposizione un budget di calciomercato importante potendo contare su una proprietà ricchissima.

Calciomercato Como News/ Bomba Icardi, dalla Lazio il nuovo regista!

Qualche colpo di spessore si è già visto nel corso dell’ultimo anno, ma potremmo essere solo agli inizi: Dzeko tornerebbe a giocare in Serie A dopo le due stagioni nel Fenerbahçe, nel nostro campionato tra Roma (sei stagioni) e Inter (due) ha messo insieme 268 presenze realizzando 107 gol, e si è anche laureato capocannoniere nel 2017.

Calciomercato Como News/ Da Lazio o Roma, il perno del nuovo centrocampo di Fabregas!

Sarebbe un affare incredibile per il calciomercato Como, anche dal punto di vista mediatico: un club che ragiona sul portare le star di Hollywood al Sinigaglia deve inevitabilmente avere in mente nomi di primo livello, questo al netto del fatto che il bosniaco abbia 39 anni e non gli restino troppe stagioni da vivere quantomeno come protagonista, visto anche il modo dispendioso in cui ha giocato negli ultimi anni di carriera.

CALCIOMERCATO COMO NEWS, SU DZEKO UN CLUB IN POLE POSITION

Dunque possiamo dire che Edin Dzeko in chiave calciomercato Como sia un’ipotesi concreta, ma a dire il vero i lariani devono guardarsi da una forte concorrenza di calciomercato: non della Roma che si sarebbe al momento defilata, quanto del Bologna che, stando alle ultime informazioni, sarebbe in pole position per il veterano bosniaco. Bologna che, avendo vinto la Coppa Italia, giocherà in Europa League il prossimo anno: con tutta probabilità perderà Santiago Castro, che sarebbe vicino all’Inter anche se è calato nella seconda parte di stagione, e con Dzeko si assicurerebbe un attaccante che conosce molto bene il nostro calcio, e che potrebbe inserire come titolare o alternativa a un altro centravanti, questo lo si vedrà eventualmente più avanti.

Calciomercato Como News/ Yeremay altro spagnolo a Fabregas, Thauvin o Dzeko per l’esperienza (27 maggio 2025)

Possiamo dire che in questo momento il Bologna sia favorito dal fatto di aver già sciolto le riserve sulla continuità del progetto con la conferma di Vincenzo Italiano; il Como però potrebbe proseguire con Cesc Fabregas ora che Milan e Roma hanno trovato il loro nuovo allenatore, in più per quanto sia curioso dirlo i lariani possono schierare l’appeal di una società in forte crescita e che vuole puntare in grande. Da capire cosa sceglierebbe Dzeko: tuttavia l’ipotesi di calciomercato Como che lo vuole sulle sponde del Lario potrebbe concretizzarsi anche in tempi brevi, Bologna permettendo.