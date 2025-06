Le ultime idee del calciomercato Como vedono un tentativo per il prestito di Alvaro Morata e l'acquisto di Rolando Mandragora

Calciomercato Como: Alvaro Morata l’ultima pazza idea di Fabregas

L’obiettivo di questa seconda stagione è chiaro e quello che la dirigenza ha fatto fino a questo punto, l’acquisto di Baturina e l’essere riusciti a trattenere Fabregas, sembra essere una dichiarazione d’intenti per il futuro dei lariani e la voglia di diventare una delle squadre più importanti del nostro campionato.

Il calciomercato Como però non è certamente finito e anzi continua ad aggiungere nomi sul taccuino dei giocatori che potrebbero piacere al tecnico e aiutare a lottare per l’Europa, allo stesso tempo però la dirigenza non farà investimenti importanti se non per giocatori giovani di prospettiva.

L’ultima idea che il Como e la sua dirigenza stanno valutando è quella di fornire a Fabregas un nuovo attaccante che però, a differenza di tutti i nomi accostati fino a questo momento, sarebbe più esperto e potrebbe guidare i giovani giocatori della rosa che il tecnico ha a disposizione.

Il giocatore in questione è Alvaro Morata, attaccante spagnolo del Milan che tornerà dal prestito al Galatasaray ma per cercare di essere ceduto, i lariani però chiederanno solo il prestito con la possibilità di aggiungere un diritto di riscatto per un giocatore che in 16 partite ha segnato solo 5 gol.

Calciomercato Como: Rolando Mandragora può portare esperienza a centrocampo

Gli interessi della squadra di Mirwan Suwarso però non sono solo per l’attacco ma il calciomercato Como è alla ricerca anche di un centrocampista che possa gestire il pallone e il ritmo del gioco ma che a questo aggiunga una buona presenza in fase difensiva e di recupero del pallone. Il profilo che si sposa al meglio con questa descrizione è quella di Rolando Mandragora, ventisettenne di proprietà della Fiorentina che è stato impiegato dal suo allenatore in 43 partite nelle quali ha contribuito con 9 gol e 6 assist in tutte le competizioni, i viola chiedono 15 milioni per la cessione e non sono disposti a concedere sconti.

I lariani il prossimo anno dovrebbero riproporre il modulo che Fabregas ha utilizzato nella seconda metà del campionato, ovvero il 4-2-3-1, in questo momento, senza ulteriori acquisti da parte della dirigenza, la squadra ideale dovrebbe vedere Butez tra i pali, difesa composta da Valle, Kempf, Van der Brempt e Vojvoda come difensori. I due mediani non sono in discussione e saranno Da Cunha e Caqueret, i tre trequartisti invece vedranno qualche variazione vista la partenza di Nico Paz e l’aggiunta di Baturina, mentre come prima punta si alterneranno Douvikas e Cutrone.