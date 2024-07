Calciomercato, Corinthians su Balotelli: offerto contratto biennale/ L’attaccante può ripartire dal Brasile

Il nome di Mario Balotelli è caldo anche in questa sessione di calciomercato, con l’attaccante che potrebbe volare in Brasile per vestire la maglia del Corinthians. Il club, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, gli avrebbe infatti offerto un contratto biennale. Il nodo sarebbe tuttavia legato alla richiesta di ingaggio del calciatore stesso, che chiede 4,5 milioni di euro a stagione. È per questo motivo che le due parti dovranno aggiornarsi nelle prossime ore.

In questi ultimi quindici giorni ci sarebbero stati diversi dialoghi tra Mario Balotelli e il presidente Augusto Melo, senza che però ci sia stata ancora una fumata bianca. L’aspetto che fa ben sperare i tifosi è che il calciatore è svincolato dopo la fine dell’avventura in Turchia all’Adana Demirspor e che non ci sono al momento altre offerte di rilievo al suo indirizzo. È ancora presto però per sapere se l’affare andrà a buon fine.

Il futuro di Mario Balotelli da decidere: ipotesi Corinthians

L’accostamento di Mario Balotelli al Corinthians tuttavia non è una novità di calciomercato: già all’inizio di questa stagione ancora in corso, che vede la squadra in cerca della salvezza, le due parti erano state vicine, poi il profilo era stato escluso dalla lista dei pretendenti del club. Il motivo fu da ricondurre a un infortunio che l’attaccante aveva da poco subito, per cui la dirigenza non volle rischiare di acquistare un innesto che avrebbe potuto affollare l’infermeria. Adesso però il discorso sembra cambiato, anche in virtù di quanto mostrato dal giocatore all’Adana Demirspor.

Un fattore chiave per la trattativa sembrerebbe inoltre essere legata a quello che sarà il nuovo allenatore dei brasiliani, ovvero l’argentino Ramón Díaz. L’ex attaccante di Napoli, Avellino, Fiorentina, Inter conosce bene il giocatore italiano ed esprimerà al più presto un suo giudizio su quelle che sono le sue condizioni fisiche e non solo.











