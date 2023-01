CALCIOMERCATO COSENZA NEWS/ Ufficiale Cortinovis, Viali: “D’accordo per rinforzarci”

Calciomercato Cosenza news, le parole di mister Viali

Il Cosenza ha bisogno di risollevarsi nel corso della seconda parte della stagione e per raggiungere questo obiettivo potrebbe anche operare sul calciomercato invernale. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in campionato, il tecnico William Viali ha spiegato: “Cortinovis sotto l’aspetto fisico è a posto, l’anno scorso ha fatto 30 partite e strutturalmente è messo bene. La condizione fisica personale è positiva ma non ha collezionato molti minuti a Verona. È un centrocampista offensivo, può fare qualità sia basso che alto. È stato preso per alzare la qualità negli ultimi metri. Siamo d’accordo con la società per rinforzare la squadra. Il mercato della Serie B è fermo come vedete, forse solo noi abbiamo ufficializzato degli acquisti”.

Calciomercato Cosenza news, ufficiale l’arrivo di Cortinovis

Il Cosenza ha quindi messo a segno un colpo in entrata con l’acquisto di Alessandro Cortinovis, di proprietà dell’Atalanta ma proveniente dall’Hellas Verona, dove già si trovava in prestito. Nel comunicato pubblicato sul sito dei gialloblu si può dunque leggere: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Cosenza Calcio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 con il consenso di Atalanta BC, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Cortinovis.”

Più ampia invece la nota pubblicata sul sito dei rossoblu: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Cortinovis proveniente dall’Hellas Verona. Il calciatore, di proprietà dell’Atalanta BC, ha siglato un accordo a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023. Nato a Bergamo il 25 gennaio 2001, il centrocampista è un prodotto del vivaio dell’Atalanta, con cui si è affermato con la formazione Under 17 (13 gol in 26 presenze) prima e con la formazione Primavera poi, totalizzando 64 presenze, 18 gol e 7 assist e conquistando 2 campionati e 1 Supercoppa, oltre ad aver debuttato in Europa nella UEFA Youth League. Nella scorsa stagione ha militato nel campionato di Serie B indossando la maglia della Reggina, squadra con cui ha totalizzato 30 presenze, 1 gol e 2 assist. In Nazionale ha giocato in tutte le formazioni giovanili, partendo dall’Under 15 sino all’Under 21, con la quale ha esordito nell’amichevole contro la Romania del novembre 2021. Benvenuto tra i Lupi ad Alessandro che ha scelto il numero 72.”

