Calciomercato Cremonese News: i tecnici del post Stroppa

Con la vittoria per 3-2 nel ritorno della finale playoff i grigiorossi si sono assicurati di partecipare alla prossima edizione della Serie A e per evitare di venire retrocessi immediatamente la società sta preparando diversi movimenti sia come parte del calciomercato Cremonese che sulla panchina. Il posto di Giovanni Stroppa è in bilico viste le sue precedenti esperienze nel massimo campionato che non hanno mai portato buoni risultati, potrebbe quindi terminare il suo rapporto con la squadra lombarda per trovare un nuovo tecnico più pronto per la categoria.

Se dovesse essere deciso l’allontanamento di Stroppa dalla panchina grigiorossa la dirigenza andrebbe su quattro profili, che sono già stati fatti in ottica di squadre di Serie A, più precisamente in ottica Pisa, altra neopromossa che dovrà vedersela con il cambio di tecnico. Il primo è Alberto Gilardino che se quest’anno non ha ben performato con il Genoa, nella sua prima stagione in Serie A con i rossoblù aveva stupito, il secondo nome invece è Alessandro Nesta che un po’ di esperienza l’ha fatta e ora è in uscita dal Monza, c’è poi Marco Giampaolo ma si dovrà aspettare la decisione di rimanere o no a Lecce e infine Andrea Pirlo.

Calciomercato Cremonese News: Davide Bartesaghi e Nosa Edward Obaretin i prestiti per la salvezza

Il calciomercato Cremonese come già fatto da diverse squadre neopromosse prima di lui, non dovrebbe portare a termine tanti acquisti ma si affiderà al gruppo che ha permesso alla squadra di raggiungere la promozione, sia per riconoscenza nei loro confronti, sia perché ritenuto già di livello. Verranno però fatti alcuni aggiustamenti cercando di sfruttare le occasioni che daranno giocatori che nelle loro squadre non hanno spazio per la giovane età o per il numero elevato di giocatori in quel ruolo, per questo la dirigenza ha contattato il Milan per ricevere in prestito Davide Bartesaghi e offrirgli la possibilità di avere un ruolo importante.

In maniera simile i grigiorossi hanno avviato le trattative con il Napoli per il prestito di Nosa Edward Obaretin, difensore centrale classe 2003 che ha disputato un’ottima stagione in Serie B con il Bari e ora potrebbe essere pronto per la sua prima esperienza in Serie A, infatti sul giocatore c’è l’interesse anche del Pisa, che rispetto alla Cremonese potrebbe perdere numerosi giocatori. Il ragazzo si potrebbe poi sposare senza difficoltà con qualsiasi tecnico dovesse essere scelto vista la sua possibilità di giocare come centrale o anche come terzino sulla fascia sinistra.