CALCIOMERCATO CREMONESE NEWS/ Fatta per il ritorno di Sernicola e c’è anche Chiriches

Calciomercato Cremonese news, fatta per il ritorno di Sernicola

La Cremonese, in questi frenetici giorni di calciomercato estivo, sta sistemando il proprio organico in vista della prossima stagione attraverso operazioni in uscita ed in entrata. Nello specifico, i lombardi hanno chiuso con il Sassuolo la trattativa per il trasferimento di Leonardo Sernicola, difensore ventiquattrenne protagonista della promozione in Serie A ottenuta lo scorso anno dai grigiorossi.

Il terzino sinistro torna dunque a Cremona dopo l’annata vissuta in prestito e conclusa avendo raccimolato 34 presenze tra campionato e Coppa Italia arricchite anche da un assist vincente per i suoi compagni. I neroverdi liberano dunque un calciatore che sembrava non rientrare nei piani della società anticipando la scadenza del contratto prevista per giugno 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, in modo tale da non doverlo perdere a parametro zero.

Calciomercato Cremonese news, per la difesa c’è anche Chiriches

Il nome di Sernicola non è però l’unico che si aggiunge alla rosa 2022/2023 della Cremonese in questa fase iniziale della sessione di calciomercato. Per puntare alla salvezza nel massimo campionato le Tigri si sono aggiudicate anche le prestazioni di Vlad Chiriches, trentaduenne rumeno a sua volta proveniente dal Sassuolo. L’anno passato Chiriches ha raccimolato 29 presenze, tutte in Serie A, per un totale di 2301 minuti.

