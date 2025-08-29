Il calciomercato Cremonese segue Jeremy Sarmiento come talento per l'attacco di Nicola, Ilario Monterisi va invece a rinforzare la difesa

Calciomercato Cremonese News: Ilario Monterisi il difensore per Nicola

Gli ultimi giorni della sessione estiva dei trasferimenti possono essere per le squadre meno importanti l’occasione per chiudere colpi più o meno importanti che portino la squadra neopromossa a poter giocare al massimo delle sue possibilità la permanenza in Serie A fino alla fine della stagione.

Il calciomercato Cremonese è l’esempio di questo con la società grigiorossa che si sta muovendo su più fronti per completare la rosa a disposizione di Davide Nicola con l’acquisto di almeno un giocatore del reparto offensivo e un’aggiunta anche in difesa.

Per quanto riguarda il reparto arretrato il nome che sta venendo collegato alla Cremonese in queste ultime ore è quello di Ilario Monterisi, classe 2001 di proprietà del Frosinone con cui la scorsa stagione ha giocato 35 partite in Serie B condite da 1 gol e che ha già esperienza in Serie A, sempre con la maglia gialloblù.

Dopo il difficile anno appena passato dalla squadra laziale potrebbe essere pronto per cambiare aria e l’opportunità di tornare in Serie A è sicuramente importante per la sua carriera, il suo costo poi è di 2 milioni e con un’offerta anche di poco maggiore l’acquisto potrebbe essere concluso.

Calciomercato Cremonese News: Jeremy Sarmiento altro obiettivo dalla Premier

Per l’attacco invece il nome che continua a circolare nel calciomercato Cremonese è sempre quello di Jamie Vardy ma oltre al possibile acquisto dell’ex capitano delle foxes la dirigenza grigiorossa vuole regalare al proprio tecnico un giocatore duttile e soprattutto capace di puntare e saltare l’uomo e che possa portare talento e creatività in attacco.

L’opzione che sta venendo tenuta d’occhio è l’esterno ecuadoregno di ventitré anni che gioca nel Brighton Jeremy Sarmiento per cui i lombardi hanno chiesto un prestito secco con la possibilità di inserire un riscatto tra i 10 e i 15 milioni in caso di salvezza.

Con l’arrivo di uno o forse due attaccanti però il reparto offensivo della squadra deve essere sfoltito e per questo due giocatori potrebbero partire nei prossimi giorni, il primo è l’attaccante ventottenne nigeriano David Okereke che è pronto a tornare in Belgio questa volta per vestire la maglia del Cercle Brugge che ha offerto 2 milioni per il cartellino.

Il secondo giocatore è invece il ventisettenne Manuel De Luca che nonostante l’importanza avuta lo scorso anno non avrebbe grande spazio in Serie A, farebbe quindi ritorno nel campionato cadetto dove lo cercano Sampdoria e Catanzaro.