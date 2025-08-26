Il calciomercato Cremonese è alla disperata ricerca di un attaccante, i nomi sono Emmanuel Dennis, Faris Moumbagna e Jamie Vardy

Calciomercato Cremonese News: Faris Moumbagna muscoli in attacco

Nonostante la vittoria nella prima giornata a San Siro la dirigenza grigiorossa non ha intenzione di sedersi sugli allori e ha in mente altri colpi da chiudere per il calciomercato Cremonese che dovrebbero rinforzare notevolmente la squadra, soprattutto nel reparto offensivo dove è già arrivato Sanabria.

I profili seguiti sono principalmente tre, cercati dopo aver ricevuto un secco no da parte del Monza per il trasferimento di Colpani, per cui l’offerta presentata era neanche lontanamente vicina alle richieste fatte da parte dei biancorossi per il loro miglior giocatore.

Il primo nome è quello che piace di più alla dirigenza del club lombardo ma allo stesso tempo è quello che più difficilmente potrebbe arrivare in Serie A, si tratta di Faris Moumbagna, attaccante camerunense di venticinque anni che gioca nell’Olympique de Marseille che lo ha acquistato un anno e mezzo fa dal Bodo/Glimt.

Nell’ultima stagione ha fatto fatica a trovare spazio sotto la guida di Roberto De Zerbi e ha collezionato solo 20 presenze in tutte le competizioni nelle quali ha realizzato 4 gol e 2 assist, il costo è di 5 milioni ma la Cremonese vorrebbe un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Cremonese News: Emmanuel Dennis e Jamie Vardy nomi dalla Premier League

La pista invece più probabile che il calciomercato Cremonese sta seguendo per l’attacco grigiorosso porta in Inghilterra con due profili di giocatori esperti, che nella loro carriera hanno sempre contribuito con tanti gol nelle loro squadre ma che ora sono alla ricerca di una nuova avventura.

Il primo giocatore è Emmanuel Dennis, attaccante nigeriano ventisettenne di proprietà del Nottingham Forest ma che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Blackburn Rovers con il quale però ha giocato solamente 7 partite, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e non verrà rinnovato portando così il club italiano a poterlo acquistare per pochi milioni.

L’ultima alternativa in attacco è poi un nome che scalda tutti i tifosi italiani per l’importanza e il valore del giocatore e il suo legame con l’Italia grazie al tecnico che più di tutti lo ha reso grande, ovvero Jamie Vardy, attaccante inglese ormai trentottenne bandiera del Leicester City con cui ha vinto una storica Premier League nel 2015 sotto la guida di Claudio Ranieri.

Lo scorso anno nonostante l’età ha giocato 35 partite in Premier League nelle quale ha segnato 9 gol e fornito 4 assist che però non sono bastati per riuscire a salvare le foxes che dopo un solo anno sono tornati in Championship.