Il calciomercato Cremonese segue Milutin Osmajic e Andrea Colpani come nuove aggiunte in attacco. Martin Payero piace a centrocampo

Calciomercato Cremonese News: Martin Payero il nuovo regista

Dopo diversi mesi Davide Nicola ha finalmente ricevuto il suo attaccante per la prossima stagione nella quale dovrà riuscire a compiere l’ennesima impresa e riuscire a portare alla salvezza anche la squadra grigiorossa che è tornata in Serie A ma questa volta per restarci anche nei prossimi anni.

Il calciomercato Cremonese si sta sbloccando in questi giorni e dopo Sanabria dovrebbe cercare di portare in Italia un ulteriore attaccante che formerà la coppia d’attacco titolare insieme al paraguaiano e che a suon di gol porti la squadra alla salvezza tanto agognata.

Oltre all’attacco però la squadra ha bisogno di essere rinforzata anche a centrocampo dove secondo il tecnico manca un giocatore muscolare con attitudine difensiva, la dirigenza si è messa quindi alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche e alla fine ha identificato come in Martin Payero il profilo giusto.

Il ventiseienne argentino è stato dichiarato come disponibile alla cessione da parte dell’Udinese che però chiede un’offerta tra i 5 e i 10 milioni e non sembra intenzionata ad accettare formule favorevoli alle squadre avversarie come il prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Calciomercato Cremonese News Milutin Osmajic o Andrea Colpani in coppia con Sanabria

Il grande colpo che però il calciomercato Cremonese vuole chiudere è in attacco dove serve un giocatori che aiuti Sanabria a raggiungere un numero di gol che possa aiutare ad avvicinarsi alla salvezza, il giocatore che i grigiorossi preferiscono è Milutin Osmajic, attaccante montenegrino di ventisei anni che milita in Championship con la maglia del Preston.

La scorsa stagione ha giocato 34 partite in campionato nelle quali ha segnato 9 gol e fornito 3 assist ai suoi compagni ma soprattutto ha un costo che raggiunge al massimo i 5 milioni e che fa gola a diverse squadre.

Se però i grigiorossi venissero anticipati da qualche squadra avversaria cambierebbero il loro obiettivo andando a chiedere al Monza il cartellino di Andrea Colpani, trequartista di ventisei anni che dopo la pessima stagione alla Fiorentina non è stato riscattato e ora rischia di rimanere al Monza in Serie B.

Il valore del calciatore è di 10 milioni e per questo la Cremonese potrebbe accettare di prenderlo solo in caso di prestito oneroso fino a fine stagione con al massimo l’inserimento di un diritto di riscatto ma non obbligo, per provare a rilanciarlo nel 3-5-2 di Nicola.