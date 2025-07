Il calciomercato Cremonese ha concluso la cessione di Charles Pickel al suo posto può arrivare Toma Basic

Calciomercato Cremonese News: Charles Pickel saluta i grigiorossi

I grigiorossi sono riusciti a raggiungere la Serie A grazie alla vittoria ai playoff e ora sono nel pieno delle operazioni per riuscire a preparare al meglio la squadra per la stagione e per riuscire a evitare la retrocessione dopo un solo anno, il passaggio di categoria ha portato già alcune ufficialità come il riscatto di alcuni protagonisti e il cambio di allenatore con il passaggio a Davide Nicola. Il calciomercato Cremonese ora sta cercando delle operazioni da poter fare a costi ridotti ma aggiungendo esperienza del massimo campionato tra le sue file dove è poca.

La squadra grigiorossa però avrà bisogno anche di effettuare alcune cessioni per quei giocatori o non ritenuti all’altezza del campionato o da cui potrebbe essere ricavata una cifra importante da investire poi nel mercato, per questo la dirigenza ha deciso di cedere a titolo definitivo Charles Pickel. Il centrocampista congolese ventottenne lascia l’Italia per iniziare una nuova esperienza ne La Liga con la maglia dell’Espanyol che lo pagherà 3,5 milioni di euro dopo un’ottima stagione da 31 partite e 2 gol, il giocatore non è stato un titolare inamovibile e quindi la sua cessione non dovrebbe essere troppo pesante.

Calciomercato Cremonese News: nuova occasione per Toma Basic

Con la cessione di un centrocampista però il calciomercato Cremonese cercherà di aggiungere un giocatore in quella posiziona che abbia già esperienza in Serie A ma il cui arrivo possa essere portato a termine con una spesa molto limitata se non addirittura vicina alla zero. L’ultima idea della dirigenza dovrebbe essere quella di contattare la Lazio per richiedere il prestito secco di Toma Basic, centrocampista croato di ventotto anni che è stato messo fuori rosa dalla società biancoceleste ma per cui la squadra romana fatica a trovare una soluzione per l’ingaggio molto elevato.

Un obiettivo è poi rafforzare il reparto offensivo per avere un numero di gol sufficiente per riuscire ad facilitare il raggiungimento della salvezza, la scelta della dirigenza potrebbe essere quella di puntare su un giocatore esperto che ora si ritrova senza squadra dopo la scadenza del suo ultimo contratto. Si tratta di Christian Gytkjaer, attaccante danese trentacinquenne che nell’ultima stagione ha giocato per il Venezia scendendo in campo in 29 partite riuscendo anche a realizzare 2 gol e 1 assist, sul giocatore c’è anche l’interesse del Palermo ma la possibilità di tornare in Serie A potrebbe convincerlo.