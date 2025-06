Il calciomercato Cremonese sta trattando con Eldor Shomurodov e Noel Tornqvist come regali per il prossimo allenatore

I grigiorossi sono riusciti a raggiungere la promozione dopo una grande stagione e la vittoria nella finale dei playoff contro lo Spezia terza classificata, ora il calciomercato Cremonese lavorerà per riuscire a costruire una squadra che sia all’altezza della categoria ma prima dovrà anche trovare a chi affidarla vista la decisione di separarsi da Giovanni Stroppa. Il profilo su cui la dirigenza è molto forte è quello di Davide Nicola, fresco di salvezza ottenuta con il Cagliari che però ha chiesto alcune promesse per quanto riguarda gli acquisti in entrata, soprattutto quelli in attacco.

Il giocatore che Davide Nicola avrebbe chiesto di assicurargli che verrà acquistato è un calciatore che il tecnico ha già allenato nelle sue avventure passate e con cui ha disputato la sua migliore stagione da quando gioca in Italia, si tratta di Antonio Sanabria, ventinovenne paraguaiano di proprietà del Torino. Quest’anno è stato impiegato in 26 partite riuscendo a mettere a segno 2 gol e 1 assist, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e sembra non essere più nei piani dei granata, il suo valore è di circa 3 milioni ma sul giocatore c’è l’interesse anche di un’altra neopromossa, il Pisa.

La dirigenza però sta lavorando per il calciomercato Cremonese per un altro giocatore per il reparto offensivo che potrebbe essere acquistato con la formula del prestito e su cui non sembrerebbero esserci interessi o richieste da parte di altre formazioni. Il giocatore che i grigiorossi vorrebbero portare a casa per cercare di raggiungere la salvezza nella prossima stagione è Eldor Shomurodov, attaccante uzbeco di ventinove anni della Roma che già a gennaio sembrava destinato a partire, la squadra giallorossa potrebbe anche cedere e accettare un prestito ma con l’inserimento di un obbligo di riscatto in caso di salvezza.

L’altro interesse del calciomercato Cremonese è poi la porta visto che Fulignati non convince fino in fondo per la massima categoria, l’idea è quella quindi di prendere un calciatore giovane ma che possa aver accumulato un po’ di esperienza nella prima squadra e giocato un campionato più competitivo. La scelta potrebbe essere di acquistare Noel Tornqvist, portiere svedese classe 2002 che gioca nel suo paese con la maglia del Mjallby, il suo valore è di circa 2 milioni e potrebbe essere la scommessa della dirigenza affiancato da un portiere esperto come l’ex Catanzaro.