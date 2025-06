Il calciomercato Empoli si muoverà in difesa dove piacciono i nomi di Marco Bellich e Sergi Dominguez

Calciomercato Empoli News: Marco Bellich il primo obiettivo in difesa

Dopo la retrocessione i toscani potrebbero perdere diversi giocatori interessati dall’idea di tornare a giocare in Serie A, nonostante l’idea della dirigenza sia quella di tentare una cavalcata per la promozione già dalla prossima stagione, volendo rimanere in Serie B il minor tempo possibile. Il calciomercato Empoli quindi dovrà riuscire a valorizzare da un punto di vista economico le situazioni più al limite, quelle in cui i giocatori chiederanno esplicitamente la cessione in una nuova squadra e poi riuscire a sostituirli con giocatori che aiutino nel progetto promozione.

Uno dei giocatori che molto probabilmente lascerà è Ismajli che nonostante sia il capitano non ha trovato un accordo per il rinnovo del contratto e ha diverse squadre di Serie A sulle sue tracce che potrebbero persuaderlo, per questo la dirigenza azzurra sta valutando diversi profili di difensori da aggiungere alla rosa. Il primo obiettivo del calciomercato Empoli è un giocatore che conosce il campionato cadetto ma che ha ancora margine di crescita per la sua età, si tratta di Marco Bellich, ventiseienne di proprietà della Juve Stabia con cui quest’anno ha giocato 33 partite e segnato anche 2 gol, e il cui valore è intorno ai 2 milioni.

Calciomercato Empoli News: Sergi Dominguez un talento da La Masia

Il secondo obiettivo del calciomercato Empoli per il ruolo del difensore centrale invece è un giocatore più giovane ma che ha ampi margini di miglioramento e che è considerato già un predestinato, per la squadra in cui gioca ed è cresciuto, si tratta di Sergi Dominguez, difensore spagnolo classe 2005 del Barca Athletic, la squadra Under 23 del Barcellona che gioca nell’equivalente della Serie C spagnola. Quest’anno è stato spesso portato in prima squadra ma è comunque riuscito a collezionare 19 presenze nelle quali ha segnato 1 gol e fornito 2 assist.

Oltre a Fazzini, già ceduto alla Fiorentina, e a Ismajli a lasciare la Toscana sarà sicuramente Szymon Zurkowski, il ventisettenne polacco infatti l’ultima stagione è sceso in campo in solamente 5 occasioni e in nessuna di queste come titolare non rientrando nei piani di Roberto D’Aversa. Ora il suo prestito scadrà e dovrebbe tornare allo Spezia ma la sua intenzione sembra essere quella di trovare un accordo per rescindere il suo contratto e poi da svincolato trovare la migliore soluzione per il suo futuro che sia rimanendo in Italia o andando all’estero.