I toscani saranno sicuramente una delle società che cercherà di lottare per la promozione già dal prossimo anno e per farlo cercherà di puntellare la rosa e, con i soldi ricevuti dalle pesanti cessioni che ci saranno, di renderla competitiva per la Serie B. Il calciomercato Empoli infatti sta concludendo diverse operazioni in uscita che porteranno nelle casse del club un’importante liquidità che gli permetterà di sostituire le partenze ma soprattutto preparare la squadra per la prossima stagione dove comunque verrà guidata da Roberto D’Aversa che nell’ultimo anno ha dimostrato grandi capacità e legame con la squadra.

Dopo la cessione di Fazzini e con quella di Anjorin ad un passo, il prossimo addio che l’Empoli potrebbe vedere è quello di un difensore centrale, infatti Saba Goglichidze, classe 2004 georgiano è l’obiettivo di diverse squadre in Serie A e in particolare del Parma che vuole essere pronta in caso di cessione di Leoni. Il ragazzo arriva da un’ottima prima stagione nella quale è stato schierato in 33 partite e ha visto il suo valore crescere ogni mese di più fino a raggiungere i 10 milioni che gli azzurri chiedono ora per la sua cessione e che permetterebbero ai toscani ulteriore mobilità sul mercato.

Calciomercato Empoli News: Andrea Fulignati è il preferito per difendere la porta

Una delle prime operazioni in entrata che il calciomercato Empoli cercherà di concludere è però quella per il portiere visto che i due giocatori in quel ruolo della scorsa stagione hanno concluso la loro avventura in Toscana, Vasquez è tornato al Milan dopo il prestito mentre Silvestri è rimasto svincolato. Per questo gli azzurri stanno provando a contattare una delle neopromosse che è alla ricerca di un portiere per la Serie A e che è pronta a lasciar andare il titolare della scorsa stagione, si tratta della Cremonese che vorrebbe cambiare il suo numero uno Andrea Fulignati e potrebbe lasciarlo per 1 milione.

Infine l’Empoli dovrà necessariamente acquistare almeno un centrocampista vista la cessione di Fazzini e Anjorin, e la scelta sembrerebbe essere ricaduta su uno dei migliori giocatori della squadra peggiore dell’ultima Serie B ma che può essere un giocatore di grande talento in prospettiva. Il giocatore scelto è Aldo Florenzi, centrocampista classe 2003 del Cosenza con un valore di 1 milione ma il cui contratto è in scadenza nel 2026, la scorsa stagione ha collezionato 29 presenze nelle quali è riuscito a mettere a segno 2 gol e 2 assist nonostante la retrocessione in Serie C.