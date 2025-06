Calciomercato Empoli News: Jacopo Fazzini e Tino Anjorin i primi sacrificati

Dalla retrocessione all’ultima giornata potrebbe non salvarsi nessuno della squadra toscana tanto che in questo momento il calciomercato Empoli sembra avere solo operazioni in uscita e nessuna in entrata, vista anche la volontà della società di puntare sul settore giovanile, che negli ultimi anni ha portato diversi giocatori importanti. Già nell’ultimo anno in molti hanno avuto spazio quando gli azzurri hanno avuto diversi problemi di infortunio e si sono poi guadagnati un posto tra i titolari di Roberto D’Aversa, che però nella prossima stagione potrebbe non essere più su questa panchina.

Il primo giocatore che potrebbe lasciare è Jacopo Fazzini, su di lui c’è da gennaio l’interesse di Lazio e Napoli, ma i partenopei con l’arrivo di De Bruyne non avranno più la necessità di aggiungere un giocatore con le sue caratteristiche e qualità, ai biancocelesti invece si è aggiunto il Torino che proverà a strapparlo anticipando le avversarie. A centrocampo però non sarà l’unico visto che anche l’inglese Tino Anjorin è stato molto apprezzato la scorsa stagione, lui può essere l’alternativa a Fazzini per i granata o un acquisto a basso costo per l’Atalanta in caso di cessione di Ederson.

Calciomercato Empoli News: Sebastiano Esposito la grande plusvalenza

L’operazione in entrata che potrebbe fare il calciomercato Empoli è solo quella del riscatto di Sebastiano Esposito, ma i 5 milioni verranno investiti solo nel caso in cui ci siano squadre pronte a fare un’offerta ai toscani per l’acquisto, la spesa infatti sarebbe troppo importante ma la possibilità di concludere una plusvalenza non è da farsi scappare. In attacco poi gli azzurri perderanno Pellegri, Colombo, Solbakken e Kouamé che faranno tutti ritorno ai loro precedenti club dopo il prestito per il poco interesse della dirigenza ma soprattutto per le cifre troppo alte per il riscatto.

Infine a lasciare la Toscana saranno anche Viti e Sazonov in difesa per il termine del prestito, e con molta probabilità anche Ismajli e Cacace, il primo perché è in scadenza e potrebbe decidere di non rinnovare mentre il secondo perché con la buona stagione disputata potrebbe interessare a qualche squadra di Serie A. Da valutare invece le situazioni di Kovalenko, Silvestri, Ebuehi e Henderson, i loro rinnovi potrebbero non essere difficili o troppo costosi ma la volontà dei giocatori di rimanere nonostante la Serie B è ancora da capire.