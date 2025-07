Il calciomercato Empoli è vicino ad una tripla cessione, quella di Giuseppe Pezzella e Alberto Grassi alla Cremonese e quella di Liberato Cacace all'estero

Calciomercato Empoli News: Liberato Cacace vola in Inghilterra

Il calciomercato Empoli durante questa sessione di trasferimenti sarà obbligato a fare diverse operazioni in uscita per tutti quei giocatori che hanno offerte da campionati di maggiore livello o che non sono disposti a rimanere con i toscani dopo la retrocessione maturata l’anno passato.

Alcuni di questi sono già stati portati a termine come quelli di Ismajli e Anjorin al Torin, quello di Fazzini alla Fiorentina e quello di Gyasi che ha deciso di rimanere in Serie B ma andando a giocare nella squadra della sua città, ovvero il Palermo, nelle prossime settimane però altri dovrebbero essere conclusi.

Per una cessione manca solo l’ufficialità da parte della squadra acquirente, ed è quella di Liberato Cacace, l’esterno neozelandese di ventiquattro anni che dopo tre stagioni lascerà l’Italia per andare a giocare in Championship con la maglia del Wrexham, squadra gallese che però partecipa al campionato inglese e famosa per essere di proprietà di Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Da quando i due hanno preso in mano la squadra nel 2021 hanno sempre ottenuto la promozione ma il prossimo anno cercheranno di mantenere la categoria e per farlo si affideranno anche all’ormai ex giocatore dell’Empoli.

Calciomercato Empoli News: Giuseppe Pezzella e Alberto Grassi tornano in Serie A

In Italia invece il calciomercato Empoli dovrebbe cedere altri due giocatori che nella scorsa stagione sono stati due protagonisti ma che avendo offerte dalla Serie A lasceranno la Toscana, il primo giocatore che è vicino alla cessione è Giuseppe Pezzella, terzino o esterno sinistro di ventisette anni che andrà a giocarsi il posto da titolare nella Cremonese neopromossa.

L’ex Lecce e Parma inoltre ha il contratto in scadenza e il rischio di perderlo a zero muove gli azzurri verso la sua cessione in tempi brevi anche per una cifra inferiore ai 3 milioni del suo valore.

Alla Cremonese dovrebbe andare anche l’ultimo dei giocatori vicini alla cessione, ovvero il trentenne centrocampista Alberto Grassi che dopo quattro anni lascerà l’Empoli per ritrovare un’occasione in Serie A, anche lui ha il contratto in scadenza nel 2026 e per questo è stato messo alla porta dalla dirigenza azzurra che ha bisogno di incassare.

Il suo prezzo è di 2 milioni ma la richiesta dei toscani sarà inferiore per un giocatore con molta esperienza e che nella passata stagione è sceso in campo in 31 partite tra Serie A e Coppa Italia riuscendo anche a realizzare 1 gol e 1 assist.