Calciomercato estero News: Noni Madueke cambia sponda di Londra

Dando un’occhiata al calciomercato estero senza dubbio uno dei più movimentati ed interessanti è quello della Premier League dove tutte le squadre hanno budget importanti e stanno concludendo acquisti più o meno di livello a cifre sicuramenti elevate e superiori a quelle che si vedono nel calcio italiano. Tra le squadre più attive sicuramente il Chelsea e il Manchester City che si sono mosse soprattutto prima del Mondiale per Club ma che potrebbero non aver finito le loro mosse e il Liverpool che deve confermare il primo posto dello scorso anno.

Tra le squadre che invece devono diminuire il gap con le prime ci sono poi le due protagoniste del North London Derby, l’Arsenal e il Tottenham, i gunners infatti sono ormai da anni una delle pretendenti per la vittoria finale senza però mai riuscire a raggiungere l’obiettivo, anche per via della mancanza di una punta di riferimento. In questa sessione di mercato stanno cercando di concludere l’acquisto di Gyokeres in una difficile trattative e nel frattempo sono pronti a sborsare 50 milioni per Noni Madueke, esterno classe 2002 inglese del Chelsea che lo scorso anno ha realizzato 7 gol e 4 assist in 32 partite di campionato.

Calciomercato estero News: più di 120 milioni per Mohamed Kudus e Morgan Gibbs-White

Gli Spurs invece vogliono essere una delle protagoniste del calciomercato estero e per questo negli ultimi giorni hanno portato a termine due acquisti da più di 60 milioni l’uno, chiudendo così in poco più di due settimane una spesa complessiva superiore ai 120 milioni. Il primo acquisto, già ufficializzato dal club, è quello del trequartista o esterno ghanese di ventiquattro anni del West Ham Mohamed Kudus che nei due anni in cui ha vestito la maglia dei gunners è sempre stato il migliore della sua squadra e uno dei motivi per cui i londinesi non sono retrocessi in Championship.

Nella giornata di ieri invece il Tottenham ha deciso di investire circa 69 milioni, per pagare la clausola rescissoria di un giovane talento inglese che lo scorso anno è stato protagonista con la maglia del Nottingham Forest con cui è riuscito a conquistare la Conference League. Si tratta del venticinquenne Morgan Gibbs-White jolly che può giocare come mezzala o trequartista ma che all’occorrenza è stato schierato anche come punta, a differenza di Kudus però la trattativa non si è ancora conclusa perché il club avversario ha messo in dubbio la regolarità della trattativa da parte degli Spurs e questa dovrà essere prima valutata.