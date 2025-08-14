Il calciomercato estero vede diversi club a caccia di top player e tra questi c'è il Chelsea. Anche l'attaccante dell'Inter piace ad una big

Calciomercato Estero News, proseguono i grandi movimenti in Premier

Il calciomercato estero vede grandi movimenti tra tutte le big europee, una delle squadre più attive è sicuramente il Chelsea che lavora per liberare giocatori e provare cosi l’affondo agli ultimi due grandi colpi del mercato Blues, rispettivamente Xavi Simons e l’argentino Garnacho, quest’ultimo ormai in uscita dal Manchester United.

Il club londinese ha una rosa davvero immensa e occhio al futuro del giocatore francese Nkunku, accostato anche all’Inter negli ultimi giorni. Il giocatore piace a diversi club europei e nelle ultime ore è piombato il Bayern Monaco sul giocatore e le parti starebbero lavorando ad un trasferimento a titolo definitivo, Nkunku piace anche al Marsiglia e a diversi club europei.

Il Chelsea lavora anche ad altre uscite e potrebbe cedere anche Trevor Chalobah, non ritenuto fondamentale da Enzo Maresca. In uscita anche Chukwuemeka, giocatore che piace a diversi club di Premier League ma che al momento risulta essere una priorità del Borussia Dortmund, i club lavorano ad un accordo.

Calciomercato Estero News, occhio al valzer di punte

Non solo la Premier perchè anche in Bundesliga ci sono tante novità per il calciomercato estero. Il Bayern Monaco è al lavoro anche per risolvere la questione Woltemade, l’attaccante è valutato 75 milioni dallo Stoccarda mentre i bavaresi hanno offerto 60 milioni bonus compresi, si lavora ad un accordo e il giocatore spinge per la cessione.

Il Bayern ha perfezionato anche la cessione di Coman, il giocatore andrà nell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e nelle prossime ore ci sarà l’ufficialità. Occhio anche alla Premier e arriva il colpo per il Newcastle che ha confermato l’accordo con l’Aston Villa per Aaron Ramsey, previsto un affare da oltre 50 milioni di euro. Nottingham scatenato e anche la squadra inglese lavora per rinforzare la rosa.

Nelle ultime ore è arrivato anche un clamoroso retroscena riguardo Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter. Il Lipsia ha provato l’assalto al giocatore, richiesto in queste settimane da tutta Europa, e aveva pensato a lui per sostituire a Sesko. Alla fine però l’Inter ha gentilmente declinato e anche il giocatore ha confermato di voler restare.