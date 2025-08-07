Il calciomercato estero vede diverse big letteralmente scatenate, specialmente in Premier League. In particolare il Chelsea di Maresca la fa da padrone.

Calciomercato Estero news, tanti movimenti in Premier League

Il calciomercato estero vede un’importante serie di acquisti in tutti i reparti e in particolare sono le squadre di Premier League a farla da padrone. Dopo una lunga attesa il Manchester United ha il suo attaccante, ha chiuso per 85 milioni con Benjamin Sesko, prelevando un grande colpo dal Lipsia. Red Devils scatenati e si lavora anche ad altri rinforzi, specialmente sulla mediana.

Cosi come il Manchester la squadra in questo momento protagonista è il Chelsea di Enzo Maresca che lavora a diverse cessioni e che in entrata sembra in procinto di chiudere due colpi importanti come Xavi Simons e Garnacho, contatti in corso con il Manchester United per chiudere questo affare il prima possibile. Da segnalare la situazione in casa Lipsia.

Con gli addii di Sesko e Xavi Simons cambia la situazione di Nusa che ora resterà in Germania, il giocatore norvegese piaceva ad Inter e Napoli ma ora cambia tutto. I tedeschi sono al lavoro per rinforzare la rosa, piace molto Elliott del Liverpool ma si lavora anche all’attacco dove si valutano profili molto interessanti, piace molto anche Muniz del Fulham.

Calciomercato Estero news, il Barcellona lavora in uscita

Il calciomercato estero vede grandi movimenti in Premier League ma anche in altri campionati. Il Barcellona lavora in uscita per liberare il monte ingaggi e in queste ore il centrale Inigo Martinez ha firmato con l’Al Nasrr di Cristiano Ronaldo, ma a preoccupare i tifosi è la situazione dello storico portiere Andre Ter Stegen.

Il giocatore tedesco è ai ferri corti con il club che lo ha messo fuori squadra ed ora potrebbe partire, lui non gradisce le sirene arabe mentre si valuta la possibilità della rescissione consensuale. Il Chelsea compra ma non solo, nelle ultime ore è arrivata un’altra cessione con il club che ha ceduto in prestito Marc Guiu, mandato in prestito secco al Sunderland.

I Blues ora lavorano alla cessione di Sterling e sono disponibili a cedere il giocatore in prestito secco, occhio quindi a questa possibilità e si lavora senza sosta. Liverpool scatenato intanto e dopo Isak ha messo nel mirino Barcola e sogna un doppio colpo davvero importante.