CALCIOMERCATO ESTERO, PORTIERE FRANCESE PER IL PSG

Il calciomercato estero vede importanti movimenti per quanto riguarda i portieri. Il tema Donnarumma sta tenendo tutti sugli attenti: il Paris Saint Germain non sembra intenzionato a rinnovare alle condizioni dell’entourage dell’italiano che è in scadenza a giugno 2026.

Il PSG non vuole perdere il portiere vincitore della Champions League a parametro zero e se non dovesse arrivare il prolungamento del contrato, allora l’unica via percorribile è quello della cessione con il Manchester City in pole.

Il PSG nel dubbio si è tutelato e ha strappato al Lille Lucas Chevalier, estremo difensore anche in orbita Milan quando si parlava di un addio di Maignan. Restano in ambito portieri, il Newcastle starebbe trattando per acquistare Ramsdale dal Southampton.

CALCIOMERCATO ESTERO, BEDNAREK VA AL PORTO

Il calciomercato estero vede vicinissimo il passaggio di di Enzo Millot dallo Stoccarda all’Atletico Madrid. Per il classe 2002, i Colchoneros pagheranno 23 milioni di euro della clausola rescissoria per ottenere il via libera automatico alle trattative.

La Real Sociedad ha trovato l’accordo per il prestito di Duje Caleta Car per un prestito con il Lione con copertura completa dello stipendio e clausola per il diritto di riscatto a 3 milioni in favore del club spagnolo per il difensore croato.

Dall’Inghilterra invece viene confermato il trasferimento di Bednarek dal Soutampton al Porto a titolo definitivo per 7 milioni e mezzo di euro. Un addio al calcio inglese dopo otto stagioni in Premier League e una nuova avventura fino a giugno 2029.