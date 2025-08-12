Calciomercato estero news: l'ex Milan non è stato convocato nemmeno per la Supercoppa. Chelsea e Manchester United alla finestra (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO ESTERO, DONNARUMMA AI SALUTI

Il calciomercato estero vede Donnarumma al centro di vicende molto delicate. In poche parole, il PSG ha preso una decisione definitiva ovvero quella di acquistare Lucas Chevalier dal Lille e di non convocare il portiere azzurro per la Supercoppa.

Insomma, un ben servito che ha lasciato tutti sbigottiti. D’altronde stiamo parlando di uno dei migliori portieri al mondo se non addirittura l’attuale “numero uno dei numeri uno”. Eppure a Parigi sembrano avere idee diverse.

Manchester United e Chelsea si sono fatte avanti, figurando un affare che garantirebbe ad entrambi l’estremo difensore già campione d’Europa sia con la squadra di club che con la Nazionale, ambedue le volte protagonista.

CALCIOMERCATO ESTERO, SPURS: SAVINHO+EZE

Il calciomercato estero potrebbe presentare un doppio colpo importantissimo per il Tottenham. I campioni d’Europa (League) in carica sperano di vivere un anno importante nonostante l’addio di Son, direzione MLS, e l’infortunio al crociato di uno dei propri giocatori chiave ovvero Maddison.

La società ha deciso di investire pesantemente sul mercato offrendo 50 milioni per Savinho del Manchester City. Il brasiliano è ben disposto ad unirsi agli Spurs, ma dev’essere il City a prendere una decisione dato che ha già ceduto in prestito Grealish all’Everton. L’altro obiettivo del Tottenham è Eberchi Eze del Crystal Palace.

Il Chelsea intanto ha fatto passi avanti per Garnacho con il Manchester United ben disposto a cedere l’argentino, così come Sancho (da capire se in Premier o in Serie A). Capitolo Isak: il calciatore non resterà al Newcastle e si cerca una soluzione.

