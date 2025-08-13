Calciomercato estero news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Il belga firma col Girona 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, IL CITY NEL FUTURO DI DONNARUMMA

Il calciomercato attualmente in corso sta regalando una sorpresa inaspettata con la notizia dell’imminente separazione tra Gianluigi Donnarumma ed il Paris Saint-Germain. I francesi, per bocca di Luis Enrique, hanno deciso di non affidarsi più al capitano della Nazionale italiana a causa di quella che sarebbe per il tecnico spagnolo una scelta tecnica.

Intercettato da Sky Sport, l’agente Enzo Raiola ha provato a spiegare la posizione del suo assistito e di come i dialoghi avuti nei mesi scorsi siano sfociati nelle decisione di dirsi addio maturata però soltanta negli ultimi dieci giorni. Anche durante il Mondiale per Club sembrava che il PSG volesse rinnovare il contratto dell’ex milanista, in scadenza a giugno del 2026.

Nonostante una finale di Champions League vinta in maniera brillante, i parigini si sono convinti nell’affidare la loro porta ad un portiere diverso da Donnarumma. Dal Lilla è infatti stato prelevato per una quarantina di milioni di euro il classe 2001 Lucas Chevalier, relegando l’Azzuro ad alternativa di lusso in quello che è l’anno precedente ai Mondiali.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il futuro di Donnarumma dovrebbe essere al Manchester City. Per l’Equipe l’estremo difensore avrebbe già avuto modo di parlare con il tecnico Pep Guardiola e si sarebbe accordato con il club inglese per andare a giocare in Premier League. L’agente non ha voluto rispondere in merito ma non bisogna dimenticare che Donnarumma percepisce uno stipendio da circa 12 milioni di euro e che il suo cartellino verrebbe valutato intorno ai 50 milioni.

CALCIOMERCATO ESTERO NEWS, UFFICIALE WITSEL AL GIRONA

In queste ore di calciomercato estivo è sfumato l’arrivo di un giocatore ultratrentenne che però ha dimostrato grande valore nel corso della sua carriera. Stiamo parlando di Axel Witsel, centrocampista che era rimasto svincolato dopo il triennio vissuto con l’Atletico di Madrid e sulle cui tracce si registrava la forte presenza dell’Udinese. Tuttavia, il belga ha deciso di rifiutare il corteggiamento dei friulani nonostante fosse ormai ad un passo dal tesseramento coi bianconeri.

Nella giornata di ieri è arrivato il comunicato ufficiale riguardante la sua firma con il Girona, a cui si è legato per una stagione e dunque fino al 30 giugno del 2026. Decisiva è stata la possibilità di continuare a giocare nella Liga, che già frequenta da diverse annate come dicevamo pocanzi. Nel 2024/2025 Witsel ha collezionato ventidue apparizioni complessive impreziosite da un assist e pure da un gol messo a segno durante il Mondiale per Club.