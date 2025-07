Calciomercato estero continua a spendere grosse somme, in Premier League arrivano Viktor Gyokeres, all'Arsenal, e Hugo Ekitike al Liverpool

Calciomercato estero News: Hugo Ekitike altra maxi cessione per il Francoforte

Non sembra aver intenzione di fermarsi il calciomercato estero che continua a vedere investite enormi cifre dai grandi club di tutta Europa per giocatori importanti o che arrivano da grandi stagioni ma alla presa con il grande salto della loro carriera, che rischia di essere un flop.

Come sempre è la Premier League a comandare e a poter spendere cifre che negli altri campionati non sono neanche solo immaginate e dopo le grandi spese già fatte da tutti i maggiori club alcuni di questi aggiungono anche attaccanti di altissimo livello per riuscire a rimanere competitivi in tutte le competizioni.

Il club che fino ad adesso ha investito più soldi nel mercato è il Liverpool che dopo aver speso più di 100 milioni per acquistare Wirtz, conclude un’altra operazione da circa 90 milioni per fornirsi di una nuova punta titolare a cui verrà dato il compito di capitalizzare i palloni che gli arriveranno da Salah, Wirtz e Luis Diaz.

Il nuovo attaccante dei reds sarà Hugo Ekitike, francese classe 2002 dell’Eintracht Francoforte con cui nell’ultima Bundesliga ha realizzato 15 gol e 8 assist in 33 partite e che era seguito anche dal Newcastle che lo aveva scelto per sostituire Isak.

Calciomercato estero News: Viktor Gyokeres, finalmente una punta per l’Arsenal

L’ultimo tra i grandi trasferimenti del calciomercato estero invece è quello di Viktor Gyokeres che dopo un lunghissimo tira e molla con la sua squadra è riuscito a provare un’esperienza in una squadra più importante e in un campionato di livello sicuramente maggiore dove dovrà riuscire a ripetersi.

Ad aggiudicarsi il cannibale svdese è l’Arsenal che darà allo Sporting Lisbona una cifra vicina ai 65 milioni di euro per aggiudicarsi un calciatore che in due stagioni in Portogallo ha raggiunto 68 gol solamente in campionato con un picco di 39 nell’ultima edizione della Liga Portugal.

Con parte dei soldi i portoghesi andranno sul mercato per acquistare un suo sostituto con cui la trattativa è già stata portata avanti e per cui mancano solo gli ultimi dettagli, a prendere il posto dello svedese dovrebbe essere Luis Javier Suarez, attaccante colombiano di ventisette anni che gioca nell’Almeria ne La Liga 2 con cui lo scorso anno in 41 partite ha contribuito con 27 gol.

El bison ha un passato anche legato all’Italia in particolare all’Udinese visto che era stato molto vicino ad un trasferimento ai bianconeri quando giocava per il Watford e il Granada, squadre gestite dalla famiglia Pozzo.