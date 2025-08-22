Il calciomercato estero vede il doppio colpo del Bayer Leverkusen Loic Badé e Claudio Echeverri mentre l'Arsenal investe ancora con Eberechi Eze
Calciomercato estero News: Eberechi Eze altro colpo nell’attacco gunners
Mancano pochi giorni alla chiusura anche del calciomercato estero che ancora di più rispetto a quello italiano continua a portare notizie di cessioni importanti o acquisti da capogiro che andranno senza dubbio a cambiare le gerarchie dei campionati, come al solito regina del mercato è la Premier League dove tutti i club hanno la disponibilità di spendere e non si fanno problemi a cedere i loro campioni.
Anche in Spagna e Germania però le squadre della metà alta della classifica si stanno muovendo per cercare soluzioni per migliorare la loro posizione in classifica rispetto all’anno passato o provare a competere per la vittoria.
Una delle squadre inglesi più attiva in questa sessione di trasferimenti è stata senza dubbio l’Arsenal che dopo gli acquisti di Madueke e Gyokeres aggiunge un terzo grande colpo per il reparto offensivo, quello del talento inglese ventisettenne Eberechi Eze che arriva dai rivali londinesi del Crystal Palace.
Il trequartista o esterno verrà pagato più di 50 milioni e Mikel Arteta e tutti i tifosi gunners sperano che possa ripetere la stagione da 8 gol e 8 assist in 34 presenze disputata lo scorso anno in maglia rossoblù e coronata dalla vittoria della FA Cup in finale con il Manchester City.
Calciomercato estero News: Loic Badé e Claudio Echeverri due colpi per affrontare il Bayern Monaco
In Bundesliga invece anche il prossimo anno l’obiettivo delle squadre sarà quello di fermare il dominio del Bayern Monaco ed è proprio per questo motivo che il Bayer Leverkusen si è dovuta impegnare per essere una delle protagoniste del calciomercato estero, soprattutto dopo la cessione di Florian Wirtz e gli addii di Xabi Alonso, Jeremie Frimpong e Jonathan Tah.
Al posto dell’ormai ex capitano tedesco infatti le aspirine si sono aggiudicati le prestazioni del venticinquenne francese Loic Badé, che arriva dal Siviglia per 25 milioni e che porterà grinta e pericolosità aerea.
Per ovviare all’addio del fantasista tedesco poi il Bayer Leverkusen ha deciso di completare un doppio colpo, il primo nelle prime settimane disponibili e si tratta di Malik Tillman del PSV mentre il secondo è stato ufficializzato nei giorni scorsi e vede un calciatore seguito anche da alcune squadre italiane, Claudio Echeverri.
Il fantasista argentino classe 2006 arriva in prestito secco dal Manchester City e avrà l’occasione in Germania di fare le sue prime esperienze nel calcio europeo e di assaggiare anche la massima competizione, la Champions League, con un ruolo importante.