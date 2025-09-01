Il calciomercato estero vedrà l'acquisto di Alexander Isak e Marc Guehi da parte del Liverpool e il passaggio di Gianluigi Donnarumma al Manchester City

Calciomercato estero News: Gianluigi Donnarumma alla corte di Pep Guardiola

Nonostante sia l’ultimo giorno disponibile per fare acquisti, quest’anno il calciomercato estero ha lasciato alcuni grandi colpi per le ultime ore lasciando tifosi e appassionati in apprensione per capire se questi verranno completati in tempo o se salteranno all’ultimo secondo.

Ancora una volta ad essere protagonista è la Premier League dove sempre più giocatori sognano di andare a giocare e soprattutto dove le squadre hanno una disponibilità economica quasi illimitata, come ha dimostrato il Newcastle con l’acquisto per 90 milioni di Nick Woltemade dallo Stoccarda.

Chi riuscirà a raggiungere la Premier League per la prima volta nella sua carriera è un calciatore azzurro, forse il perno di tutte le ultime nazionali e senza dubbio il calciatore italiano più forte in questo momento, Gianluigi Donnarumma che da qualche mese ha comunicato al PSG di non avere intenzione di rinnovare il suo contratto.

La società parigina ha quindi deciso di acquistare il suo sostituto Chevalier e trovare una nuova sistemazione per il numero uno azzurro che con la cessione di Ederson al Fenerbahce andrà a difendere la porta del Manchester City e di Pep Guardiola per 30 milioni.

Calciomercato estero News: Alexander Isak e Marc Guehi gli ultimi colpi dei reds

La regina del calciomercato estero questa estate è però senza dubbio il Liverpool che dopo aver chiuso importanti acquisti come quelli di Ekitike, Wirtz, Kerkez, Frimpong e Leoni si porta a casa altri due giocatori importanti e che potrebbero far aumentare notevolmente il distacco dalle inseguitrici.

Tra i due sicuramente l’acquisto di Alexander Isak è sicuramente il più impattante visto che i reds pagheranno 130 milioni al Newcastle per l’attaccante svedese di venticinque anni che nella passata stagione ha realizzato 23 gol in 34 presenze in Premier League, dovrà poi essere bravo Slot ad integrarlo con tutti gli altri attaccanti.

La trattativa tra Milan e Liverpool per Joe Gomez potrebbe riaprirsi nuovamente in maniera inaspettata visto che i reds sono riusciti a chiudere anche l’acquisto di Marc Guehi, difensore centrale inglese venticinquenne di proprietà del Crystal Palace con cui però aveva rotto da mesi per spingere i rossoblù alla cessione.

La squadra campione d’Inghilterra per il nuovo difensore spenderà 35 milioni a cui andrà aggiunto un 10% sulla futura rivendita del giocatore che ha così ottenuto quello che voleva ma che ora dovrà giocarsi il posto vicino a Van Dijk con un veterano dei reds come Konaté.